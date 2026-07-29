“Ultima notte a Soho” anche in lingua originale su Rai 4: la trama del film

Stasera alle 21.20, Rai 4 propone “Ultima notte a Soho”, thriller visionario diretto da Edgar Wright (“Baby Driver”, “The Running Man”): la trama

Mistero, un pizzico di horror soprannaturale e suggestioni vintage dalla mitica Swinging London degli anni ‘60: mercoledì 29 luglio 2026, alle 21.20, Rai 4 propone “Ultima notte a Soho”, thriller visionario diretto da Edgar Wright (“Baby Driver”, “The Running Man”).

La protagonista è Eloise, una giovane aspirante stilista che si trasferisce a Londra e scopre di poter rivivere, in sogno, la vita di una misteriosa cantante degli anni Sessanta che ha abitato la sua stessa stanza. Ma ciò che all’inizio appare come un affascinante viaggio nel passato si trasforma presto in un incubo fatto di segreti e violenze.

Tra atmosfere raffinate, tensione crescente e un uso magistrale delle immagini e della musica, “Ultima notte a Soho” è un viaggio ipnotico tra sogno e incubo, tra passato e presente; un thriller che riflette sulla violenza perpetrata sulle donne e sulle ombre nascoste dietro il mito.