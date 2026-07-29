Trump minaccia Iran dopo attacco in Giordania: “Prenderanno una bella batosta”

La tensione tra Washington e Teheran torna a salire dopo gli ultimi attacchi reciproci

La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l’attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riad contro le Forze di Mobilitazione Popolare in Iraq.

Il presidente americano Donald Trump, a Fox News, ha promesso una risposta durissima mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo Stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.

“Gli faremo il culo (letteralmente “We’re going to beat the fucking shit out of them”). Li colpiremo duramente. Prenderanno una bella batosta” ha minacciato il presidente Usa.

BREAKING: President Trump tells Fox News the U.S. will respond after surprise attacks on U.S. forces in Jordan: “We’re going to beat the f***ing sh** out of them.” “We’ll be hitting them hard.” “They’re going to get a beating.” @TreyYingst pic.twitter.com/KgSXEmgt2p — FOX & Friends (@foxandfriends) July 29, 2026

Poi ha definito quello iraniano “un attacco a sorpresa” aggiungendo che “le forze americane hanno avuto appena pochi minuti per intercettare e abbattere i missili iraniani”. L’attacco, come detto, ha preso di mira le forze statunitensi in Giordania. Secondo le ricostruzioni internazionali, i missili sono stati intercettati prima di colpire gli obiettivi. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno quindi condotto raid contro postazioni delle milizie filo-iraniane in diverse province irachene.