Stasera su Rai 2 “Boston Blue”: Donnie Wahlberg interpreta Danny Reagan

Nuovo appuntamento con lo spin-off di “Blue Bloods”, “Boston Blue”, proposto in prima visione assoluta mercoledì 29 luglio alle 21.20 su Rai 2. L’attore Donnie Wahlberg interpreta il personaggio di Danny Reagan.

L’ex detective della polizia di New York accetta un incarico presso il dipartimento di polizia di Boston dove è affiancato da Lena Silvern che appartiene a una nota famiglia di poliziotti. Nell’episodio “Riti di passaggio”, la famiglia Silver si riunisce per commemorare Ben Silver e alla cerimonia partecipano anche Danny e Sean, che ormai si sentono parte della famiglia. Sarah interviene durante una rapina in banca durante la quale il rapinatore sembra essere svanito nel nulla.

Nell’episodio intitolato “Soffrono i figli”, Danny e Lena indagano su un omicidio che li conduce a un famoso caso irrisolto, avvenuto trentacinque anni prima a Boston: il furto dal museo Hawthorne di molte opere d’arte di inestimabile valore. In “Codice etico” Danny e Lena sono invece a caccia di un ladro seriale che si accanisce sui padri di famiglia. Nel cast Donnie Wahlberg, Sonequa Martin Green.