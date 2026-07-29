Oroscopo di oggi, mercoledì 29 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 29 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Luna in Sagittario armonica a Nettuno e Giove: in pratica abbiamo in mano un biglietto per un viaggio nei territori dell’amore. Partiamo all’avventura. Abbiamo l’occasione per metterci in luce senza timore di volare troppo in alto. La fortuna aiuta gli audaci.
Toro
Ottimi rapporti di collaborazione con i familiari. Molti progetti da definire o da rivedere per adeguarli a dei nuovi scenari professionali. Scelte importanti per quanto riguarda le finanze. Corriamo qualche rischio, ma i risultati appaiono promettenti.
Gemelli
L’insicurezza lavora ai fianchi, ma il centro non vacilla. Assecondiamo la nostra indole ariosa, puntiamo sulla fantasia, l’inventiva, l’elasticità. La creatività e il piacere di costruire possono agevolmente rendere la quotidianità meno noiosa e ripetitiva.
Cancro
Mente affollata di pensieri? Sgombriamola con una pratica di meditazione o ricorriamo a una visualizzazione guidata: ci sono d’aiuto. Possiamo accusare un calo della voglia di produrre a tutti i costi e non è detto che questo sia un male.
Leone
Il passaggio della Luna in trigono soddisfa ogni aspettativa. In viaggio o a casa, siamo circondati da facce allegre che ci fanno sentire benvoluti. Nuove simpatiche conoscenze, che oltre all’amabilità, hanno il pregio di avere una fitta rete di contatti.
Vergine
Puntuale come un orologio, arriva il dubbio. Nonostante i risultati ottenuti, s’insinua la sfiducia e basta un peso piuma per mandarci al tappeto. Un piccolo cambiamento di programma non indica necessariamente che tutto sia precario o traballante.
Bilancia
Morale alto e gratificazioni a mille, sia nella carriera sia nella vita affettiva. Questo il regalo della Luna in Sagittario e di Giove, suo affidabile accompagnatore. Una quantità di facilitazioni su tutti i piani: gli spostamenti, il rientro, le nuove mansioni filano via lisce.
Scorpione
La partenza per le vacanze si profila poco entusiasmante. I tempi di viaggio si allungano? Intratteniamo i bambini con giochi di intelligenza. L’importante è avere un quadro chiaro degli obiettivi da raggiungere: da lì si tratta solo di muoversi con pazienza.
Sagittario
Luna nel segno seccante per la sua opposizione a Urano, sinonimo di lavoro. Lasciamo il pensiero del futuro sullo sfondo e occupiamoci delle emergenze. Giove e Nettuno ci invitano a una bellissima festa, un’occasione sociale a cui non possiamo mancare.
Capricorno
Venerdì privo di eventi significativi, ma la mente è già proiettata alla prossima settimana: l’ufficio, i colleghi e tutto il confusionario carrozzone. Alcune situazioni nell’ambiente di lavoro non ci vanno a genio, ma con il capo la trattativa non è contemplata.
Acquario
Complice la Luna armonica a Plutone, in mezzo alla folla ci troviamo benone, le novità ci galvanizzano e con gli amici siamo in sintonia. L’atmosfera romantica e frizzante che respiriamo ci incoraggia a prendere un’iniziativa sentimentale.
Pesci
Non è un incontro pacifico quello in atto fra la Luna in Sagittario e Urano, ma a noi in pratica tocca solo di striscio. Sentiamoci liberi di defilarci. Siamo campioni d’empatia, nel metterci nei panni degli altri, ma rimaniamo noi, non identifichiamoci.