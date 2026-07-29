Officine Tamborrino: Nomadaria, la casa intorno all’albero ai Laghi Nabi

Nomadaria, una casa costruita intorno a un albero, circondata dall’acqua e ispirata ai colori delle terre del Sud, dove il confine tra interno ed esterno scompare

Un albero al centro, l’acqua tutt’intorno, i colori delle terre del Sud e il confine tra dentro e fuori che si scioglie in un gioco elegante di vetrate. Nasce così Nomadaria, la nuova casa a bordo lago dei Laghi Nabi, Oasi Naturale della Campania con tende luxury e lodge sospesi sull’acqua sul Litorale Domizio (CE). Immersa nella natura rigenerata dei Laghi Nabi, Nomadaria – modulo abitativo di Officine Tamborrino – si sviluppa intorno a un albero: la stanza e il bagno si affacciano su un cavedio che lo incornicia, mentre ampie vetrate cancellano ogni distanza tra l’architettura e il paesaggio che la accoglie. E poi c’è un patio riservato, a bordo lago, uno spazio sospeso tra l’intimità e il contatto diretto con il bellissimo panorama dominato dall’acqua.

Dietro questo progetto c’è la doppia anima di Officine Tamborrino: da un lato la Divisione Design, dedicata agli arredi e ai complementi in metallo; dall’altro Architetture, la divisione che dal 2024 interpreta i nuovi linguaggi dell’abitare attraverso micro-architetture modulari e sostenibili. È da questa visione che nasce HouseTree, il sistema abitativo ideato dall’architetto Paolo Scoglio e reinterpretato dalla designer Elena Salmistraro con Nomadaria, capace di trasformare la microarchitettura in un racconto, in dialogo costante con il territorio che la ospita. Nomadaria guarda al Mediterraneo e ne reinterpreta i segni distintivi con archi, geometrie ritmate, forme sinuose che disegnano volumi leggeri, quasi poetici. La vivace palette cromatica richiama le facciate scolorite dal sole, la matericità delle ceramiche, dando forma ad un’estetica che non si limita a decorare lo spazio, ma ne narra l’identità.

E lo spazio, ai Laghi Nabi, è già di per sé un racconto. Siamo nell’Oasi Naturale della Campania sul Litorale Domizio, in provincia di Caserta, dove un tempo si estraeva sabbia e oggi si estende una delle storie di rigenerazione ambientale più riuscite del Sud Italia. Acque cristalline, vegetazione rigogliosa, una biodiversità che sorprende a ogni ora del giorno. Nomadaria si inserisce in questo ecosistema come sintesi della filosofia di Laghi Nabi: un’ospitalità che non impone la propria presenza al paesaggio, ma vi si integra con discrezione, offrendo un equilibrio raro tra design contemporaneo, comfort e natura. Una nuova soluzione abitativa che parla il linguaggio dell’architettura senza mai perdere quello più antico delle radici.