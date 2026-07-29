ITA Airways consente di portare i cani fino a 30kg in cabina

Il servizio, in vendita da oggi e operativo dal 3 agosto, è prenotabile attraverso il Customer Information

ITA Airways diventa la prima compagnia aerea europea a consentire il trasporto in cabina di cani fino a 30 kg senza trasportino, con un posto dedicato accanto al proprietario nell’area davanti al sedile.

Il servizio, disponibile su alcuni voli nazionali, costa 95 euro e prevede regole specifiche durante il volo, tra cui l’obbligo di museruola, collare e guinzaglio.

Il servizio, in vendita da oggi e operativo dal 3 agosto, è prenotabile attraverso il Customer Information Assistance Office di ITA Airways con almeno quattro giorni di anticipo rispetto alla data del volo.

Nella prima fase, il servizio sarà attivo inizialmente su selezionati voli nazionali operati da Ita Airways, nel rispetto del numero massimo di Large Dog trasportabili sulla base dell’autorizzazione concessa da Enac. Con il lancio del servizio saranno trasportati in cabina – in spazi a loro riservati – un massimo di due cani di grossa taglia, di cui uno fino a 30 kg in classe Business e un altro fino a 15 kg in classe Economy.

Nei primi due mesi dal lancio del servizio, i cani di taglia standard (con peso fino a 10 kg) a bordo saranno massimo due (solo in classe Economy e ad almeno otto file di distanza dai cani di grossa taglia). In seguito, i cani di taglia standard aumenteranno fino a quattro. Ita Airways ha in programma l’ampliamento del servizio sui voli nazionali e l’estensione dello stesso ai voli internazionali, compatibilmente con la progressiva revisione dei limiti e delle procedure da parte degli enti regolatori competenti.