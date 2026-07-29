Intelligenza artificiale e gioco pubblico: come il settore affronta l’innovazione digitale

Il completamento del percorso di riordino del gioco pubblico è stato indicato nei mesi scorsi da Gennaro Schettino , chief of External Relations & Communication di Lottomatica e presidente di AGIC, come uno dei passaggi necessari per accompagnare le trasformazioni che stanno interessando il comparto.

Accanto alle riflessioni sviluppate da AGIC, di recente anche altri osservatori hanno posto l’attenzione su un aspetto differente: la capacità degli operatori di confrontarsi con una progressiva digitalizzazione del mercato e con l’arrivo di tecnologie sempre più avanzate.

Tra questi, Raffaele Palmieri ha evidenziato come il settore disponga oggi di competenze e soluzioni che consentono di affrontare con maggiore consapevolezza questa nuova fase.

Come la digitalizzazione ha cambiato il gioco pubblico

La diffusione del canale online, la crescita delle piattaforme di gioco e il collegamento sempre più stretto tra punti vendita e servizi digitali hanno modificato nel tempo l’organizzazione del comparto del gioco.

Per gli operatori non si è trattato soltanto di adottare nuovi strumenti, ma di aggiornare procedure interne, modelli gestionali e modalità di lavoro. Un percorso che ha richiesto investimenti costanti e una notevole capacità di adeguamento.

Secondo Palmieri, proprio questa esperienza rappresenta oggi uno dei principali punti di forza del settore nell’affrontare le novità che stanno emergendo.

Come l’intelligenza artificiale può supportare gli operatori

Tra gli argomenti che si trovano oggi al centro del dibattito figura anche l’intelligenza artificiale.

Più che come una rivoluzione improvvisa, queste tecnologie vengono osservate come un possibile sviluppo di attività già presenti all’interno del comparto. L’interesse riguarda soprattutto il contributo che l’AI potrebbe offrire in ambiti come l’analisi dei dati, il monitoraggio delle operazioni e il supporto ai sistemi di verifica già utilizzati dagli operatori.

Da questo punto di vista, l’intelligenza artificiale viene considerata come una possibile estensione di strumenti e competenze che il settore utilizza da tempo.

Sistemi di controllo e piattaforme digitali nel gioco pubblico

Le osservazioni formulate da Palmieri richiamano un elemento spesso trascurato: il gioco pubblico non parte da zero sul piano tecnologico.

Negli anni si sono sviluppati sistemi di controllo sempre più sofisticati, piattaforme di gestione avanzate e infrastrutture digitali che hanno accompagnato la crescita del mercato regolato.

La presenza di queste soluzioni spiega perché il comparto guardi alle nuove applicazioni tecnologiche come a un passaggio coerente con un percorso già consolidato.

Perché gli operatori hanno sviluppato competenze digitali consolidate

Uno degli aspetti che emergono dalle considerazioni di Palmieri riguarda il ruolo assunto dalla capacità di adattamento degli operatori.

La crescita del digitale, l’ampliamento dell’offerta online e l’introduzione di nuove funzionalità hanno richiesto aggiornamenti continui e una costante revisione delle attività quotidiane.

Per molte realtà del settore, questa attitudine al cambiamento rappresenta oggi una competenza acquisita nel corso degli anni e maturata attraverso esperienze concrete.

L’intelligenza artificiale si inserisce in un settore già digitalizzato

Le valutazioni sull’intelligenza artificiale mostrano come il tema centrale non sia soltanto l’arrivo di nuove tecnologie, ma il contesto in cui queste vengono introdotte.

Il gioco pubblico si presenta infatti come un comparto che ha già maturato una significativa esperienza nell’utilizzo di piattaforme digitali, sistemi di controllo e procedure informatizzate.

Per questo motivo, l’interesse verso l’AI appare legato soprattutto alla possibilità di affiancare strumenti già esistenti e di rafforzare attività che fanno parte da tempo del lavoro quotidiano degli operatori.