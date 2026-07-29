Il film “Un altro Ferragosto” stasera su Rai Movie: ecco la trama

Il film “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì con Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante, Andrea Carpenzano stasera su Rai Movie: la trama

Ventotto anni dopo la loro estate insieme, i Molino e i Mazzalupi tornano a Ventotene per motivi diversi. Sandro è ormai morente e il figlio ventiseienne Altiero, imprenditore digitale sposato con un fotomodello, decide di invitare gli amici del padre a trascorrere un’ultima estate tutti insieme. Ma negli stessi giorni la cittadina ospita anche le nozze di Sabry Mazzalupi, diventata celebrità del web, che portano a Ventotene non solo la famiglia della donna, ma anche giornalisti, curiosi e arrampicatori sociali.

E’ la trama del film “Un altro ferragosto” in onda mercoledì 29 luglio 2026 alle 21:10 su Rai Movie.