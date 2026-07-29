“Gifted – Il dono del talento” oggi su Rai 1: la trama del film

Diretto da Marc Webb e interpretato da Chris Evans, Mckenna Grace e Lindsay Duncan, il film “Gifted – Il dono del talento” stasera su Rai 1: la trama

“Gifted – Il dono del talento” è il film che Rai 1 proporrà mercoledì 29 luglio 2026 alle 21.30. La pellicola, diretta da Marc Webb, ha come protagonisti Chris Evans e McKenna Grace. In una cittadina nei pressi di Tampa, in Florida, la piccola Mary Adler cresce sotto le cure non convenzionali dello zio Frank, fratello della madre deceduta quando la bambina era ancora in fasce. A sette anni compiuti, Mary dimostra di possedere un talento naturale per i numeri e la matematica riuscendo a risolvere equazioni complesse di livello avanzato, destando l’interesse di preside, insegnanti e della nonna materna Evelyn.