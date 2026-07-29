FIGC presenta Ranieri e Mancini. Il neo ct: “Dobbiamo formare squadra velocemente per andare al Mondiale”

La presentazione a Roma del nuovo ct della Nazionale, insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri

Riportare l’Italia ai Mondiali e aprire un ciclo vincente a cominciare dai prossimi Europei. Sono questi gli obiettivi di Roberto Mancini, nominato ct della Nazionale, presentato a Roma nella sede della Federcalcio insieme al nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri.

“Riguardo la mia vicenda di tre anni fa (l’addio alla Nazionale per allenare in Arabia Saudita, ndr), allora ci fu una mancanza di comunicazione tra me e Gravina – ha esordito Mancini -. Sono molto dispiaciuto e per me la maglia della Nazionale è sempre importante. Mi dispiace tanto, però adesso la sorte mi permette di potermi rifare, e cercherò di riportare la Nazionale dove merita. Cercherò di mettere in campo una squadra che riesca a fare quello che ha fatto qualche hanno fa. I giocatori ci sono. Cercherò di fare in modo che la squadra giochi bene e che i tifosi si innamorino dell’Italia e dimentichino quello che è accaduto. Penso che ci siano dei giocatori giovani bravi, bisogna dare loro fiducia e farli giocare. Io spero di poter vincere un trofeo, anche due, e di rimanere in Nazionale anche dopo“.

MANCINI: “DOBBIAMO FARE SQUADRA VELOCEMENTE E QUALIFICARCI AL MONDIALE”

“Io credo che se l’Italia va al Mondiale diventa una squadra pericolosa. Dobbiamo formare una squadra velocemente per qualificarci al Mondiale”. Così ha dichiarato Roberto Mancini, nominato ct della Nazionale, nel corso della presentazione nella sede della Federcalcio, insieme al nuovo direttore tecnico azzurro Claudio Ranieri.

RANIERI: DT ITALIA È CORONAMENTO DI UNA CARRIERA

“È il coronamento di una carriera e non credevo potesse accadere. Sono molto orgoglioso. È un compito arduo e mi preme far innamorare i tifosi e permettere ai bambini di vedere la Nazionale ai Mondiali di calcio”. Lo ha dichiarato il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana, Claudio Ranieri, nel corso della conferenza a Roma in Federcalcio.

“C’è da lavorare- ha spiegato Ranieri- Le Nazionali giovanili ci sono e fanno bene, devo lavorare per l’ultimo passaggio. Dobbiamo tornare a sviluppare nei settori giovanili la tattica individuale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)

MALAGÒ: MOLTO FELICE DI MANCINI E RANIERI, SENTIAMO PESO

“Sono molto felice di presentare Roberto Mancini, nuovo ct della Nazionale, e Claudio Ranieri, direttore tecnico, e tutti sentiamo il peso della responsabilità per riportare l’Italia ai Mondiali”. Lo ha dichiarato il presidente della Figc, Giovanni Malagò, in conferenza stampa a Roma.

MALAGÒ: “IL PROGETTO FIFA MOLTO PARTICOLARE, IN TOTALE CONFLITTUALITÀ CON L’UEFA”

“Il segretario dell’Uefa mi ha chiamato per fare una videoconferenza con le altre Federazioni. Definisco particolare il progetto della Fifa. Domani ci sarà un’assemblea con le Federazioni europee. La situazione è in totale conflittualità tra Fifa e Uefa”. Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, in merito alla decisione di vendere le quote del Mondiale a investitori privati.