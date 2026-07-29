Ferragosto 2026: il 15/8 Remember Disco Dance fa scatenare Cattolica (ingresso libero)

Quando in una piazza arriva Remember Disco Dance, il ritmo, l’energia e i sorrisi prendono il sopravvento. E il pubblico non può fare a meno di ballare

Per Ferragosto 2026, Cattolica balla con Remember Disco Dance. Sabato 15 agosto, già dalle 21:30, questa scatenata festa dà energia a Piazza Primo Maggio. L’ingresso è libero, per cui è davvero un momento di svago e musica, per tutti, dedicato a chi vuol ballare in compagnia.

Le canzoni simbolo della dance, pop e disco, soprattutto quelle degli anni ’70, ’80 e ’90, durante gli eventi Remember Disco Dance vengono riproposte con sonorità fresche ed attuali. Sono quelle della nuova versione di “Send me an Angel” dei Real Life realizzata da Andrea Falcetelli & Monika Kiss. Il brano, uscito nel 1989, viene riproposto oggi da questi artisti, con tutta la magia della sua melodia e con sonorità attuali.

Il sound degli eventi Remember Disco Dance è quello di Andrea Falcetelli, DJ capace di far scatenare chiunque, mentre la voce è quella di Monika Kiss. Proprio grazie a Monika, che a Miami, per la Miami Music Week e ad Amsterdam , in occasione dell’ADE, organizza da anni gli eventi House Stars, spesso trova spazio anche il sound di Andrea Falcetelli. E insieme hanno presentato in un contesto internazionale la loro “Send me an Angel”, pubblicata non per caso dalla francese Happy Music. Certe sonorità piacciono ovunque, non solo in Italia.

L’energia della festa è invece quella di Ezzy Moore, coreografa, che guida il corpo di ballo di questa festa. Remember Disco Dance è un evento collettivo, in cui musica, show, coreografie, luci e costumi si fondono per creare magia ed emozioni in chi ha voglia di ballare. I veri protagonisti non sono probabilmente gli artisti sul palco, ma chi balla nelle piazze e altrove.

Nata nelle Marche, questa festa continua a crescere con decine e decine di date in tutto il Centro Italia e non solo. «Ogni sera cambia qualcosa, non sempre il pubblico risponde allo stesso modo. Anche chi ha grande esperienza, nel tempo, migliora e capisce meglio le esigenze del pubblico», spiegano Andrea Falcetelli e Monika Kiss di Remember Disco Dance. «Le persone hanno davvero voglia di ballare, dopo una nostra serata spesso tornano a casa stanche perché non lo facevano da tempo. I veri protagonisti non siamo certo noi artisti sul palco, sono loro».

Quando in una piazza arriva Remember Disco Dance, il ritmo, l’energia e i sorrisi prendono il sopravvento. E il pubblico non può fare a meno di ballare, proprio come succedeva qualche anno fa nelle tante discoteche italiane. Le piazze, con questo evento, diventano vere e proprie piste da ballo sotto le stelle. «Abbiamo iniziato a proporre questi eventi nel lontano 2017 da allora il successo è stato sempre crescente», racconta Andrea Falcetelli, DJ e organizzatore di questo format che sul palco porta anche, come dicevamo, la voce e l’energia di Monika Kiss, lo show di ballerine professioniste ed un impatto spettacolare (impianto audio, ledwall, luci, effetti speciali, etc) sempre all’altezza della situazione.

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