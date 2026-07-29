Bologna, aperto un fascicolo sugli scontri in piazza: 12 indagati

Sono accusati a vario titolo di resistenza, danneggiamento e travisamento

La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine andati in scena la sera del 20 luglio, come protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia.

L’indagine è affidata al pm Stefano Dambruoso e gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento.

C’è anche il 20enne che è stato arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora a Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri, all’esito dell’udienza della convalida. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.