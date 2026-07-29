Ascolti record per Temptation Island e stasera ultima puntata: ecco le anticipazioni

Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 5.005.000 spettatori e del 44.45% di share

Ancora ascolti record per Temptation Island. Nella serata di ieri, su Canale 5 il programma ha conquistato 4.405.000 spettatori con uno share del 34.1%.

L’inarrestabile successo segna il nuovo record in share con il 34.1% (che sale al 41.75% sul target commerciale) e 4.405.000 spettatori e si conferma il programma più seguito della serata. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 5.005.000 spettatori e del 44.45% di share.

Bene anche sui giovani 15-19 anni: media del 57.75% di share. Ottimo risultato sui social: #TemptationIsland è stato l’argomento più discusso in Italia e nel mondo. L’ultimo appuntamento di ‘Temptation Island’ andrà in onda questa sera su Canale 5.