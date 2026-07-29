Arriva SQUBY: la startup italiana che digitalizza il Terzo Settore e gestisce 170mila minori via RFID. Una rivoluzione digitale che taglia la burocrazia per gli educatori

Con la chiusura dei cancelli scolastici, i centri estivi italiani hanno ufficialmente aperto i battenti, inaugurando una stagione all’insegna della digitalizzazione diffusa. Non è solo una questione di intrattenimento: per gli oltre 133mila enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (Dati Fondazione Terzjus 2025/26), la sfida del 2026 è un paradosso logistico. Gestire la Generazione Alpha, i primi nativi digitali “puri”, significa rispondere a standard di sicurezza e trasparenza ormai impossibili da garantire con i vecchi registri cartacei.

In un contesto economico in cui la retta media settimanale ha toccato il picco di 154,30 euro, con punte di 219 euro nelle grandi città (secondo l’ultimo Rapporto ADOC-EURES), l’efficienza gestionale è diventata una necessità stringente per gli organizzatori. La spinta verso l’innovazione risponde anche alle abitudini delle famiglie: quasi due giovani su tre (fascia 6-14 anni) fanno ormai parte della rete dello sport organizzato (Fonte: rapporto Sport e Salute 2025). In questo scenario, l’evoluzione dei tradizionali “Grest” in ecosistemi iper-connessi trova una risposta concreta in piattaforme di gestione cloud come SQUBY, lo strumento che sta digitalizzando il tempo libero di oltre 170mila ragazzi in tutta Italia.

Il “Bodyguard” al polso: Sicurezza 4.0 e controllo spese in tempo reale

Il cuore di questa trasformazione è un piccolo dispositivo indossabile RFID che funge da vera e propria cintura di sicurezza digitale, capace di connettere istantaneamente le esigenze delle famiglie con la logistica degli organizzatori. Per i genitori, l’appello quotidiano diventa così invisibile e automatico: ogni ingresso e ogni uscita dal centro estivo vengono notificati in tempo reale sullo smartphone. Tramite l’app, le famiglie mantengono il controllo totale, potendo sia autorizzare le attività extra sia approvare o limitare il budget per le spese giornaliere. Parallelamente, sul campo, gli operatori possono monitorare presenze e flussi istante per istante, eliminando definitivamente l’ansia del controllo manuale e i vecchi registri cartacei.

Ma è nella tutela della salute che la tecnologia ridefinisce gli standard di sicurezza, azzerando il margine di errore umano.

«Siamo passati da una gestione reattiva a una proattiva – spiega Antonio La Salvia, CEO e Founder di SQUBY – Nell’estate 2026, la sicurezza non può più dipendere dalla memoria di un educatore. Se un bambino con un’intolleranza alimentare registrata tenta di acquistare uno snack non idoneo, il sistema blocca la transazione al centesimo di secondo. È prevenzione salvavita integrata, fondamentale in strutture che gestiscono flussi di centinaia di minori in contemporanea».

L’economia invisibile dell’estate: stop al rischio contante

In un’Italia dove la sedentarietà è ai minimi storici (33,2% secondo il Rapporto Sport 2025), la tecnologia elimina definitivamente il contante dai parchi e dai campi sportivi. Il braccialetto diventa un borsellino elettronico sicuro, precaricato dai genitori.

Il risultato è un duplice vantaggio: da un lato si educano i ragazzi a una gestione consapevole del denaro digitale (un’ottima palestra di educazione finanziaria per la Generazione Alpha), dall’altro si garantisce ai gestori una rendicontazione automatizzata che azzera gli errori di cassa e riduce drasticamente il carico amministrativo.

Meno burocrazia, più tempo per educazione e sport

Per gli operatori e i coordinatori dei centri, digitalizzazione significa anzitutto una cosa: libertà dai fogli Excel e dalle firme cartacee. SQUBY centralizza in un unico strumento iscrizioni online, anagrafiche, pagamenti e comunicazioni.

In un settore messo alle strette dai costi operativi, recuperare ore di lavoro d’ufficio permette di reinvestire l’unica risorsa che conta davvero: la qualità del rapporto educativo e il tempo dedicato a seguire i bambini e le loro famiglie.

“Quando una famiglia valuta un centro estivo oggi – afferma La Salvia – dovrebbe concentrarsi su tre pilastri fondamentali: sicurezza dei minori, trasparenza verso i genitori e semplicità organizzativa per gli operatori. Se una struttura riesce a garantire controllo degli accessi, gestione sicura di acquisti in struttura senza l’obbligo dei contanti, comunicazioni tempestive e processi digitali affidabili, allora può dedicare più tempo alle attività educative e meno alla burocrazia. È lì che a mio parere si misura davvero la qualità del servizio”.

Gli obiettivi futuri del settore secondo SQUBY

L’orizzonte della piattaforma è quello di diventare il sistema operativo standard per l’alleanza educativa tra famiglie ed enti.

«Crediamo che il futuro del Terzo Settore non passi semplicemente dalla tecnologia, ma dalla capacità di liberare tempo e risorse per le persone – conclude Antonio La Salvia – Con SQUBY aiutiamo cooperative, associazioni e centri educativi a sostituire processi complessi e frammentati con un unico strumento semplice, che migliora organizzazione, sicurezza e qualità dei servizi. La tecnologia deve essere invisibile: il suo compito è permettere agli operatori di fare meglio il proprio lavoro, non complicarlo».