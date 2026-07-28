Zelensky e Netanyahu da Trump. La Casa Bianca: “Incontri positivi e produttivi”

Il presidente ucraino su X ha scritto “Con Trump un buon incontro”

“Un buon incontro”. Lo definisce così Zelensky il colloquio di poco più di un’ora avuto con Donald Trump nello Studio Ovale. In un post pubblicato su X il presidente ha aggiunto: “Grazie per tutto ciò che facciamo insieme per proteggere le vite degli ucraini e promuovere la pace”.

Dell’incontro, Zelensky ha fatto sapere: “Il presidente ed io abbiamo discusso delle licenze per la produzione di intercettori Patriot e di diverse altre idee che potrebbero essere d’aiuto. Abbiamo parlato anche di diplomazia: è importante che il processo diplomatico venga rilanciato. I nostri team definiranno i dettagli delle future comunicazioni. Sono grato agli Stati Uniti per il loro fermo sostegno”.

Durante il tempo passato nello Studio Ovale, Zelensky ha “espresso al presidente Trump le nostre condoglianze per la scomparsa di Lindsey Graham”, il senatore repubblicano scomparso lo scorso 11 luglio dopo “una breve e improvvisa malattia”. Era appena rientrato da Kiev per discutere del sostegno al Paese e delle sanzioni per la Russia quando se ne è andato. “È stato un vero amico dell’Ucraina”, ha aggiunto Zelensky.

NETANYAHU ALLA CASA BIANCA

Alla Casa Bianca è arrivato anche Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riferito da un funzionario della residenza presidenziale alla Cnn, il primo ministro israeliano e il presidente Usa “discuteranno della guerra in Iran, dei progressi nei negoziati con il Libano e degli sforzi per ampliare gli Accordi di Abramo”.

Entrambi i meeting si sono svolti a porte chiuse. “Il Presidente Trump ha concluso i suoi incontri nella Sala Ovale con il presidente Zelensky e il primo ministro Netanyahu. Entrambi gli incontri sono stati positivi e produttivi!”, ha scritto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt su X.