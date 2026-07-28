Stanotte su Rai 3 “Il Fattore Umano – Impronte di guerra”

Il confine tra Finlandia e Russia, il più lungo d’Europa, è diventato una delle nuove linee del fronte nel confronto tra Mosca e l’Occidente. È il tema di “Oltre la linea”, reportage di Federico Lodoli per “Il Fattore Umano – Impronte di guerra”, in onda martedì 28 luglio alle 23.05 su Rai 3. Sono 1.343 chilometri nei quali sicurezza, migrazioni e diritti umani si intrecciano in un equilibrio sempre più fragile. Dopo l’ingresso della Finlandia nella Nato, nel 2023, il Paese si è ritrovato in prima linea nella nuova Guerra Fredda iniziata con l’invasione russa dell’Ucraina. Da allora, tra Helsinki e Mosca è cresciuta una reciproca diffidenza.

La Finlandia ha chiuso tutti i valichi di frontiera, tuttora sigillati, compromettendo le storie personali e i rapporti commerciali delle comunità che vivono sui due lati del confine. Il reportage racconta un viaggio lungo questa frontiera, in un clima di crescente militarizzazione: dalle nuove generazioni di militari Nato che si preparano alla guerra artica alle storie di chi vive quotidianamente una realtà segnata da diffidenza, paura e isolamento.

La quinta stagione de “Il Fattore Umano” è attraversata da un unico filo conduttore: la guerra. Non soltanto quella combattuta con le armi, ma anche quella che si insinua nella società, nei linguaggi, nelle immagini e nelle scelte individuali, lasciando profonde “Impronte di guerra” anche in chi non la combatte direttamente. Ideata da Raffaella Pusceddu e Luigi Montebello e prodotta dalla Direzione Approfondimento Rai, la serie propone reportage internazionali di circa 45 minuti dedicati ai diritti umani. Al centro del racconto non ci sono soltanto gli eventi, ma le persone, le conseguenze intime delle decisioni politiche e il costo umano della storia mentre accade.