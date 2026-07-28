Ragazze straniere sfruttate come prostitute nei centri benessere: arrestate 7 persone

Accuse a vario titolo di associazione a delinquere, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione

Avrebbero sfruttato come prostitute ragazze straniere all’interno di “centri benessere” e “case private” assumendole come finte lavoratrici di onlus e no profit. Per questo motivo, 7 persone sono state arrestate su ordine della gip di Milano, Rossana Mongiardo, con accuse a vario titolo di associazione a delinquere, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, permanenza illegale sul territorio dello Stato e autoriciclaggio.

L’ordinanza di custodia cautelare (5 in carcere e 2 ai domiciliari) è stata eseguita dagli agenti della sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza con la collaborazione dei Commissariati di polizia Lambrate, Lorenteggio, Sempione, Porta Genova e la squadra mobile di Como. L’inchiesta, coordinata dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e il pm Pietro Paolo Mazza, ha portato anche all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo da 350mila euro come profitto dell’autoriciclaggio e 5 immobili nel capoluogo lombardo che sarebbero il “centro sistematico per lo sfruttamento” delle ragazze.