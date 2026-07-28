Oroscopo di oggi, martedì 28 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 28 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Teniamo alta la guardia e accontentiamoci di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni in fase di stallo generano insofferenza. Risparmiamo le energie. Alcune imprese sono perse in partenza e non valgono impegno e sforzi eccessivi.
Toro
Qualche difficoltà di intesa con gli altri oggi è prevedibile, a meno che non rifiutiamo le occasioni mondane e ce ne stiamo un po’ per conto nostro. Osiamo cambiamenti, sospendiamo il giudizio sugli altri e su di noi. Non feriamo di spada, e non periremo.
Gemelli
Il fatto che a livello emotivo oggi godiamo di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera affettiva. Facciamo progetti a lungo termine. Senza motivi di distrazione, ci dedichiamo con tenacia al lavoro. L’esecuzione è buona, riteniamoci soddisfatti.
Cancro
La Luna, in trigono dallo Scorpione, è sempre un’alleata. Lo è ancora di più ora che ci serve coraggio e fiducia in noi stessi. Ci ricorda il nostro valore. Con intelligenza, intuito e uno straordinario sangue freddo, riusciamo a sventare un imbroglio finanziario.
Leone
La quadratura della Bianca Signora segnala problemi professionali. Cauteliamoci da qualcuno che fa il doppio gioco. Teniamo riservate le nostre faccende. In casa qualcuno esige da noi risposte chiare e promesse precise? Chiediamo la stessa onestà e trasparenza.
Vergine
Complice la Luna in sestile, sfoggiamo un piglio combattivo, che ci consente di fare in modo che gelosie e rivalità non condizionino la carriera. Sentiamoci fieri delle nostre doti da strateghi. Abbiamo gestito una circostanza lavorativa con grande abilità.
Bilancia
Se stiamo rivedendo delle vecchie iniziative e non siamo troppo contenti dei risultati ottenuti fino a questo momento, possiamo correggere il tiro. Imprese che pareva fossero alla nostra portata si stanno invece complicando, ma non gettiamo la spugna.
Scorpione
Riposare, più facile a dirsi che a farsi, oggi con la Luna nel segno. Oziare non è una condizione che ci appartiene, mente e mani sono sempre in moto. L’autocritica è un modo onesto e gratuito, per riflettere sui propri limiti e ampliare le possibilità di riuscita.
Sagittario
Sul piano fisico forse ci sentiamo un po’ fiacchi, ma, qualunque siano gli impegni, assecondiamo i bisogni del fisico. Se ne gioverà anche la mente. I programmi di viaggio, i sogni di gloria sono tutti da rimandare a domani, oggi le ore passano sonnolente.
Capricorno
La Luna in Scorpione instaura intorno a noi un clima tranquillo, ma affatto noioso. Determinazione in risalita e intesa con gli altri recuperata. Se abbiamo questioni in sospeso da sistemare, concludiamo in fretta, ma prestiamo attenzione ai dettagli.
Acquario
Rallentamenti e ritardi sul fronte professionale generano inquietudini difficili da tenere sotto controllo, se non ricorrendo alla razionalità. Dovremmo fare una serena autocritica, ampliare la nostra flessibilità. Riconosciamo gli errori con onestà.
Pesci
Possiamo rilassarci, oggi che la Luna è così amichevole con noi: se fin qui ci siamo accontentati di poco, ora è il momento di esigere di più. Circostanze che sembrava fossero complicate si stanno invece rivelando decisamente più semplici del previsto.