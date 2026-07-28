Nasce Remiganti: Domitilla Pirro cura la nuova collana di Edizioni Piuma con Vera Gheno e Luca Starita

Esistono libri che raccontano il mondo. E poi esistono libri che provano a cambiarne lo sguardo. Nasce da questa idea Remiganti, la nuova collana di Edizioni Piuma

Esistono libri che raccontano il mondo. E poi esistono libri che provano a cambiarne lo sguardo. Nasce da questa idea Remiganti, la nuova collana di Edizioni Piuma, curata da Domitilla Pirro, dedicata a opere di non fiction ibride, poetiche e sorprendenti, capaci di attraversare parola e immagine per interrogare la contemporaneità. Per la prima volta, la casa editrice indipendente, da sempre impegnata nella pubblicazione di libri per l’infanzia e l’adolescenza, apre il proprio catalogo a una collana pensata per il pubblico adulto, senza rinunciare alla visione che da sempre la guida: fare dei libri un’avventura capace di mettere luce su nuovi modi di guardare il mondo.

IL NOME DELLA COLLANA

Il nome prende ispirazione dalle penne remiganti, quelle che permettono agli uccelli di orientarsi e prendere il volo. Una metafora che racconta l’ambizione della collana: offrire nuovi strumenti per osservare il reale, cambiare prospettiva e dare spazio a corpi, identità e immaginari che troppo spesso restano ai margini.

Remiganti raccoglie libri difficili da rinchiudere in un’unica definizione: atlanti emotivi, erbari, glossari, mappe dell’umano in cui linguaggio, illustrazione, ricerca e narrazione convivono per esplorare ciò che eccede le categorie tradizionali. Una saggistica che invita a mettere in discussione i miti del corpo unico, della norma e delle identità rigide, ricordandoci che la realtà è già abbastanza ricca da meritare di essere osservata senza semplificazioni.

I PRIMI TITOLI

Ad aprire il percorso sarà Erbario del corpo, in libreria dal 2 settembre 2026, scritto da Domitilla Pirro insieme ad altri autori e illustrato da Giulia Ferla. Non un manuale né un saggio tradizionale, ma un atlante emotivo-anatomico che utilizza il linguaggio della botanica, degli erbari e dell’anatomia antica per raccontare il corpo come luogo di memoria, trasformazione e possibilità. Nato da anni di ricerca e pratica didattica sulla scrittura e sull’identità, il volume si rivolge tanto a lettrici e lettori quanto a insegnanti, formatrici e formatori interessati a nuovi strumenti di riflessione.

A seguire arriveranno Breviario di Icone Queer di Luca Starita, illustrato da Giacomo Agnello Modica, previsto per febbraio 2027, e Dizionario di parole in corso di Vera Gheno, illustrato da Paolo d’Altan, in uscita a maggio 2027. Tre libri molto diversi tra loro ma accomunati dalla volontà di esplorare il presente attraverso forme editoriali inedite, capaci di intrecciare saggistica, immagine e racconto.

Domitilla Pirro

Scrittrice, formatrice e curatrice editoriale, Domitilla Pirro si occupa di scrittura, identità, educazione e pratiche narrative. È fondatrice e direttrice di Fronte del Borgo, progetto culturale dedicato alla formazione, alla scrittura e alla sperimentazione dei linguaggi contemporanei. Ha pubblicato romanzi, albi illustrati e saggi, tra cui Utero con vista. Formidabile guida d’orientamento genitale (effequ), ed è autrice del podcast A Gambe Larghe per Mondadori Studios. Dal 2019 conduce, insieme a Luca Starita, l’Osservatorio sulla Gender Equality, un percorso gratuito dedicato agli under 18. Nel 2024 e nel 2026 ha pubblicato con Piuma i due episodi di Amalia Ingannasorte e l’albo C.C.C. – Cartografia di un Cuore in Comunità.

Giulia Ferla

Giulia Ferla è illustratrice e docente di Illustrazione alla Super Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco di Milano. Con il nome di Rustlehare realizza illustrazioni, organizza mostre e workshop e porta avanti una ricerca artistica che attraversa editoria, stampa e pratiche visive. Vincitrice del Primo Premio al Concorso di Illustrazione Tapirulan, collabora con Edizioni Piuma, per cui ha illustrato anche Eppur si muove di Laura Marinelli.