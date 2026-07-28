Medjugorje, vandalizzate due statue della Madonna. Scritte offensive e vernice

Il sospetto responsabile, un cittadino polacco, è stato individuato

A Medjugorje (Bosnia Erzegovina), vandalizzati nella notte alcuni dei siti del noto luogo di culto: incendiato l’altare esterno della chiesa di San Giacomo e imbrattate con vernice nera due statue della Madonna, con scritte offensive in inglese (‘Devil in a skirt’ e ‘Evil’).

Lasciato anche uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje insieme a un messaggio in polacco: “Sono degli impostori, ho le prove”. Il sospetto responsabile, un cittadino polacco, è stato individuato.

In una dichiarazione l’Ufficio parrocchiale di Medjugorje informa di aver immediatamente iniziato le operazioni di pulizia e riparazione affinché tutti gli spazi siano nuovamente idonei alla preghiera. Il santuario rimane quindi aperto a tutti i pellegrini e l’invito ai fedeli è a rispondere a questo triste evento con la preghiera, il digiuno e il perdono: “Preghiamo per la conversione dei cuori di coloro che hanno commesso questo atto, affinché il Signore li tocchi con la Sua grazia e li guidi sulla via del bene”.