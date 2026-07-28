“Il Primo Re” in seconda serata su Rai 5: la trama del film

Vincitore di tre Nastri d’Argento e tre David di Donatello, il film “Il Primo Re” ambientato nel Lazio dell’ottavo secolo avanti Cristo stasera su Rai 5: la trama

Vincitore di tre David di Donatello e tre Nastri d’Argento, il film storico – epico “Il primo re”, diretto da Matteo Rovere e interpretato da Alessandro Borghi e Alessio Lapice, è proposto in seconda serata martedì 28 luglio 2026 alle 23.20 su Rai 5.

Ispirato al mito della fondazione di Roma, “Il primo re” mette al centro della vicenda le avventure di Romolo e Remo, fratelli orfani che nel 753 a.C. riescono a sopravvivere a una violenta esondazione del fiume Tevere, ma vengono fatti prigionieri da alcuni schiavisti di Alba Longa. I due riescono però a liberarsi e guidare una rivolta composta da prigionieri latini e sabini. Presa in ostaggio una sacerdotessa della dea Vesta, che custodisce il Sacro Fuoco, Romolo e Remo iniziano un’avventura che li condurrà a fondare una tribù e a combattere per la libertà e l’onore del loro popolo.