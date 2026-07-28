Il nuovo singolo di Nicoletta Pedrini è una “Giungla”

Dal 31 luglio 2026 sarà disponibile “Giungla”, il nuovo singolo scritto e interpretato dalla cantautrice lombarda Nicoletta Pedrini

Abbiamo imparato a sopravvivere invece che a vivere, a giudicare invece che a comprendere. Ma, nel frattempo, cosa abbiamo smesso di essere?

La vera giungla non cresce tra gli alberi: cresce tra le strade delle nostre città.

Nicoletta Pedrini torna con un brano intenso e travolgente che fonde sonorità pop, elettroniche ed etniche con evocazioni selvagge della giungla e atmosfere tribali. Un viaggio emotivo che racconta la lenta perdita della nostra umanità.

Ma “Giungla” non parla soltanto di una città diventata selvaggia. Parla della forza di scegliere di restare umani, anche quando il mondo ci spinge nella direzione opposta.

Forse tutto può cominciare da un gesto semplice.

“Dammi la mano.”

Uno dei versi del brano diventa il simbolo dell’intero progetto: un gesto di fiducia, speranza e futuro, capace di ricordarci che anche nelle realtà più difficili possiamo ancora scegliere chi essere.

Ed è proprio da questa scelta che nasce “Giungla”.

La nostra umanità non è scomparsa. Sta aspettando che qualcuno scelga di rimetterla al centro.

Con musica e parole, Nicoletta prova a dare voce a chi, anche nella giungla del nostro tempo, continua a credere che restare umani sia ancora una scelta possibile.

“Giungla” non è solo un brano. È uno stato d’animo, un sentimento che riflette chi siamo: la somma delle nostre scelte.