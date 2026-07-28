Guida romantica a posti perduti stasera su Rai 5: la trama del film

Stasera in prima serata su Rai 5 in onda “Guida romantica a posti sperduti”. Nel cast Clive Owen, Jasmine Trinca, Irène Jacob: la trama

“Guida romantica a posti sperduti” per la regia di Giorgia Farina, in onda su Rai Movie martedì 28 luglio 2026 alle 21.10. Benno (Clive Owen) e Allegra (Jasmine Trinca), sono vicini di casa che non si sono mai incontrati. Lui ha più di cinquanta anni, ama bere e non controlla più la dipendenza dall’alcool, lei giovane e creativa, è una blogger di viaggi. Soffre di attacchi di panico e non controlla più la paura del mondo. Benno e Allegra vivono delle loro bugie e non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Tutto cambia quando un giorno Benno per sbaglio finisce sul pianerottolo di Allegra. Da quel momento per uno stano caso i due intraprendono un viaggio, dall’Italia all’Inghilterra attraverso la Francia, alla ricerca di luoghi abbandonati o perduti. Il viaggio sarà l’occasione per riscoprirsi e sostenersi a vicenda. Una produzione Oplon Film con Rai Cinema, in associazione con Lucky Red e IBC Movie