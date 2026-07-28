Gli episodi 5 e 6 di “Ritorno in paradiso”, seconda stagione, su Rai 2: la trama

Stasera su Rai 2 la seconda stagione di “Ritorno in Paradiso”. In prima visione assoluta gli episodi 5 e 6: ecco la trama
Martedì 28 luglio alle 21.20, Rai 2 propone in prima visione assoluta la seconda stagione di “Ritorno in Paradiso”, spin-off della serie “Delitti in Paradiso” ambientato in Australia.
Nell’episodio 5 “Festival mortale”, un noto scrittore di libri gialli viene trovato morto in una villa, pochi minuti dopo aver annunciato l’uscita del suo nuovo libro ad un festival. Dalle indagini, emergono vecchie tensioni tra lo scrittore ed alcuni ospiti.
Nell’episodio 6 “Doppio omicidio”, durante il matrimonio di Glenn e Daisy, una donna si accascia a terra e muore, dopo aver pronunciato un’ultima enigmatica parola. Mackenzie prende immediatamente il controllo della situazione.
A seguire torna in replica la prima stagione di “Oltre il Paradiso”. Nell’episodio di stasera un piromane prende di mira tre attività commerciali, evocando bizzarramente la favola dei Tre Porcellini e si diffonde il panico tra la gente. Nel frattempo, Martha ha delle serie riflessioni da fare.