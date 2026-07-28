Francia, trovati in una casa i corpi di 5 neonati morti

Il macabro rinvenimento nell’abitazione di una donna, dopo che aveva partorito il terzo figlio in ospedale

La polizia francese ha rivenuto i resti di cinque neonati nell’abitazione di una coppia a Orange nei pressi di Avignone nel dipartimento della Vaucluse.

La donna, una 34enne, in precedenza si era recata in ospedale per dei malori e, dopo aver negato per tre volte il suo stato di gravidanza, ha partorito un bambino. Qualcosa deve avere insospettivo i sanitari che hanno segnalato il caso alle autorità. Ne è seguita una perquisizione nell’abitazione in cui vive con il marito e i figli. Di qui la macabra scoperta.

Secondo quanto riportato da alcune testate francesi, tra cui il quotidiano Le Parisienne, una fonte vicina alle indagini ha rivelato infatti che durante i controlli, la polizia ha rinvenuto i resti di 5 neonati nascosti in alcuni scatoloni. Non è chiaro se il padre fosse a conoscenza del contenuto.