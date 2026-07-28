Back to school: il diario torna protagonista (e racconta chi sei)

Il diario scolastico non è morto: ha semplicemente cambiato ruolo. Se un tempo era soprattutto usato per annotare compiti e verifiche, oggi è sempre di più uno spazio personale

Il diario scolastico non è morto: ha semplicemente cambiato ruolo. Se un tempo era soprattutto usato per annotare compiti e verifiche, oggi è sempre di più uno spazio personale, una raccolta di ricordi, firme, dediche, scarabocchi, pensieri e momenti condivisi. Un oggetto che accompagna gli studenti per un intero anno e che continua a essere profondamente personale. Si sceglie esattamente come si sceglie un paio di sneakers o una t-shirt, perché racconta la personalità di uno studente ancora prima che inizi la prima lezione.

È proprio questa evoluzione a ispirare la nuova collezione di diari ScuolaZoo per l’anno scolastico 2026/27, con una linea pensata per accompagnare studentesse e studenti delle scuole elementari, medie e superiori con il linguaggio che conoscono meglio: ironia, meme, creatività e tanta voglia di vivere la scuola senza prendersi troppo sul serio.

La nuova collezione conferma tutti gli elementi che hanno reso iconico il diario ScuolaZoo negli anni: quiz divertenti, rubriche, sticker, giochi, illustrazioni da colorare e contenuti inediti che trasformano ogni settimana di lezioni in qualcosa di diverso di un semplice calendario.

La collezione si articola in diverse proposte, tra cui le versioni Classic, Special Edition, 7 in Condotta e Maturando, e con cover grafiche pensate per intercettare gusti e attitudini diverse.

Un classico, disponibile in formato pocket e maxi, con copertina rigida declinata in sei proposte grafiche Tra i modelli più rappresentativi spiccano le versioni “Drama Queen”, “Studente Chill” e “Who’s the imposter”.

La versione da collezione con grafica doodle art psichedelica, leopardi gialli, funghi, occhi ovunque e creature surreali. Una copertina ricca di dettagli illustrati e dedicata a chi vuole distinguersi fin dal primo giorno.

13×17,7 cm di spazio per pensieri profondi, doodle senza senso e piani che non realizzerai mai. Disponibile in tre colorazioni uniche: Space Out (nero), Rush! (azzurro) e Sweet (rosa). Contiene rubriche originali, guide di sopravvivenza, storie da leggere. Ogni mese, una missione tra i banchi – tipo passare un bigliettino al prof con scritto “vuol fare cambio banco con me?”. Nessuno ha detto che a scuola non ci si può divertire!

Pensato esclusivamente per chi affronterà l’Esame di Stato nel 2027, raccoglie consigli pratici, quiz, planner di studio, countdown e contenuti dedicati all’ultimo anno di scuola.

Anche nel 2026, il primo acquisto del back to school continua a dire una cosa molto semplice: dimmi che diario scegli e ti dirò chi sei.