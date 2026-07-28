Al via la partnership tra Anker Innovations e Tomorrowland

Dopo il successo del primo weekend di Tomorrowland Belgium 2026 e in attesa dell’inizio del secondo, Anker Innovations si conferma protagonista del festival in qualità di partner ufficiale

Dopo il successo del primo weekend di Tomorrowland Belgium 2026 e, mentre cresce l’attesa per l’inizio del secondo, Anker Innovations, leader globale nel settore della tecnologia consumer, si conferma protagonista nel cuore di uno dei festival di musica elettronica più iconici al mondo. In qualità di partner dell’evento, il brand accompagna il pubblico attraverso installazioni immersive, esperienze tecnologiche e soluzioni pensate per rendere ancora più coinvolgente la partecipazione al festival.

L’appuntamento belga ha rappresentato il debutto della partnership pluriennale tra Anker Innovations e Tomorrowland, punto di riferimento internazionale per una community proveniente da oltre 200 Paesi.

Nell’ambito dell’accordo, Anker è Official Portable Power Bank and Power Station Partner esclusivo di Tomorrowland a livello globale, mentre soundcore è Official Headphones Partner esclusivo. Le tecnologie dedicate alla smart home, alla sicurezza, alla pulizia e alla creatività dei brand eufy ed eufyMake sono inoltre protagoniste di alcune delle esperienze e attivazioni realizzate durante il festival.

Oltre al Tomorrowland Belgium, la collaborazione si estenderà successivamente a Tomorrowland Thailand (11, 12 e 13 dicembre) e Tomorrowland Winter (20-27 marzo 2027), attraverso soluzioni di ricarica, installazioni immersive, integrazioni di prodotto e contenuti livestream progettati per aiutare il pubblico a rimanere connesso alla musica, ai momenti più importanti e alle persone con cui li condivide.

«Tomorrowland riunisce una delle community musicali più appassionate al mondo», ha dichiarato Jacky Jia, Chief Marketing Officer di Anker Innovations. «La tecnologia è sempre più parte integrante del modo in cui le persone vivono la musica, i viaggi, la creatività e le relazioni. Questa partnership ci permette di creare esperienze che si inseriscono in maniera naturale in questi momenti, aiutando il pubblico a rimanere connesso a ciò che conta davvero. È questo, per noi, il significato di “Ultimate Connection”».

La partnership prevede inoltre, per i prossimi tre anni, il ruolo di co-presenting partner delle dirette streaming di Tomorrowland Belgium e Tomorrowland Thailand, trasmesse attraverso Instagram, YouTube e le piattaforme ufficiali del festival. Anker Innovations darà inoltre il proprio nome a uno degli stage di Tomorrowland Thailand e sarà presente con aree di attivazione dedicate nelle diverse edizioni dell’evento.

Tre esperienze firmate Anker nel cuore di Tomorrowland

Durante il primo weekend, i partecipanti hanno potuto scoprire tre principali aree esperienziali firmate Anker, affiancate dalla presenza dei prodotti del Gruppo in diversi punti del festival.

Le attivazioni sono state progettate per mostrare come la tecnologia possa integrarsi in modo naturale in un contesto dinamico e partecipato come Tomorrowland, rispondendo ad alcune delle esigenze concrete del pubblico: comunicare anche in ambienti molto rumorosi, scoprire nuove forme di creatività e mantenere carichi i propri dispositivi durante l’intera giornata.

The Connection Bridge by Anker

Uno dei ponti più iconici di Tomorrowland, situato lungo la principale arteria del festival, si è trasformato in un corridoio visivo immersivo firmato Anker.

Il ponte ha ospitato display animati con il logo del brand, personaggi NPC personalizzati e dispositivi interattivi per la trasmissione vocale, attraverso i quali i partecipanti hanno potuto comunicare in tempo reale tra le due estremità della struttura.

I nuovi auricolari soundcore Liberty 5 Pro sono stati utilizzati come terminali per l’interazione vocale, dimostrando le proprie prestazioni in un contesto reale particolarmente complesso: un ambiente ad alta affluenza, con oltre 200.000 partecipanti, caratterizzato da rumore, movimento continuo e numerose sollecitazioni.

L’intera installazione è stata alimentata 24 ore su 24 dalle soluzioni di accumulo energetico outdoor Anker SOLIX, che hanno fornito energia green all’attivazione. Lungo uno dei percorsi più frequentati del festival, il concetto di “Connection” è diventato così il linguaggio attraverso cui Anker ha raccontato il proprio brand.

Attraversando il ponte, la narrazione visiva di Anker si è integrata con l’atmosfera magica e onirica di Tomorrowland, trasformando The Connection Bridge in uno dei punti di riferimento da vivere per tutti i People of Tomorrow.

The Connection HUB by Anker

The Connection HUB by Anker è stato progettato come un hub esperienziale ispirato al concept di una “Tech Living Cabin”, capace di portare in vita l’ecosistema smart di Anker Innovations all’interno dell’universo creativo di Tomorrowland.

Tutte le descrizioni presenti nello spazio sono state realizzate dal team ufficiale di Tomorrowland, per garantire una piena integrazione tra il racconto del brand e l’identità del festival.

All’interno dell’hub, i visitatori hanno potuto osservare la stampante UV eufyMake mentre realizzava creazioni in tempo reale, provare gli auricolari flagship della serie soundcore Liberty e immergersi nelle atmosfere luminose create dalle smart light strip di eufy.

La tecnologia è stata così reinterpretata attraverso la lente immaginifica di Tomorrowland, dando vita a un’esperienza in cui innovazione, creatività, suono e luce si incontrano in un unico ambiente.

Charge Your Phone by Anker

Per rispondere a una delle esigenze più concrete dei partecipanti, Anker ha installato tre stazioni brandizzate per il noleggio di power bank, posizionate nelle aree centrali e più frequentate del festival.

Ogni postazione è stata dotata di uno schermo LED dedicato, sul quale si alternavano le istruzioni per il noleggio e i contenuti visivi di Anker.

Le stazioni hanno rappresentato uno spazio esclusivo dedicato alla categoria della ricarica, pensato per integrare il messaggio “Charge? Find Anker” nei bisogni reali di decine di migliaia di festival-goer.

In questo modo, Anker ha incontrato il pubblico nel momento più naturale e rilevante: quando mantenere carico il proprio smartphone diventa essenziale per scattare fotografie, registrare video, orientarsi, comunicare con gli amici e continuare a condividere l’esperienza del festival.

Informazioni su Anker Innovations

Anker Innovations è leader globale nella tecnologia di ricarica e nell’accumulo di energia domestica, nonché sviluppatore di prodotti elettronici di consumo unici che supportano audio premium, intrattenimento mobile e il crescente settore della smart home. Questa innovazione è guidata dai suoi tre brand principali: Anker, eufy e soundcore. Maggiori informazioni sono disponibili su anker.com

About WEAREONE.world

Tomorrowland è stato fondato 20 anni fa dai fratelli belgi Manu e Michiel Beers e rimane un’azienda a conduzione familiare, guidata da un team creativo e appassionato. Nel corso degli anni, Tomorrowland si è evoluto fino a diventare un brand globale dell’intrattenimento. Il gruppo WEAREONE.world è composto da diverse business unit, tra cui Festival & Events, Music, Experiences, Leisure, Products e Fiction. Oggi, oltre 350 membri del team, uniti dalla stessa passione, creano magia dalla sede centrale di Anversa, in Belgio, così come dagli uffici locali in Brasile, Francia, Ibiza e Thailandia.

About Tomorrowland Belgium

Tomorrowland è uno dei festival musicali più grandi e iconici al mondo, ospitato nell’area ricreativa De Schorre a Boom, in Belgio, organizzato e di proprietà dei fondatori originari, i fratelli Beers. Tomorrowland si è svolto per la prima volta nel 2005 e da allora è diventato uno dei festival musicali globali più importanti al mondo, dove musica e magia si incontrano per creare un’esperienza senza pari. Si tiene ogni anno in estate e si sviluppa su due weekend, accogliendo 400.000 People of Tomorrow provenienti da oltre 200 Paesi, con il tutto esaurito raggiunto in pochi minuti anno dopo anno. Ogni anno, il festival presenta un tema speciale che ispira il celebre design del Mainstage e la produzione degli stage.

Offrendo un’esperienza di campeggio unica, con un’ampia gamma di sistemazioni, DreamVille è il campeggio ufficiale di Tomorrowland situato proprio accanto all’area del festival, mentre persone provenienti da ogni angolo del mondo possono raggiungere Tomorrowland grazie a Global Journey, il programma di viaggio ufficiale di Tomorrowland.

Tomorrowland abbraccia tutti i generi della musica elettronica dance, con centinaia di artisti di fama internazionale che si esibiscono su oltre 16 diversi stage. Più che un festival, Tomorrowland è una celebrazione della diversità e dell’unità. Accogliendo centinaia di migliaia di persone provenienti da ogni contesto sociale, uno degli aspetti più unici di Tomorrowland rimane il fatto che il mondo intero si riunisca in un unico luogo magico, dove tutti sono uguali e si uniscono come una cosa sola, simboleggiando i valori di libertà, rispetto, diversità e solidarietà.