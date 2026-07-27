Tour de France 2026: quinto trionfo di Pogacar, sul podio finale anche Evenepoel e Del Toro

Tour de France, Pogacar nell’Olimpo: quinto trionfo. Alle spalle dello sloveno sul podio finale del Tour sono saliti Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e Isaac Del Toro sempre della Uae Emirates

Tadej Pogacar si è preso un posto nell’Olimpo dei plurivincitori del Tour de France. Il pokerissimo dello sloveno, al suo quinto trionfo, lo colloca in vetta al fianco di Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Ennesimo dominio assoluto per il ciclista della Uae Emirates, 27 anni, che nel 2026 aggiunge il Tour ai successi nella Strade Bianche, nella Milano-Sanremo, nel Giro delle Fiandre e nella Liegi-Baston-Liegi.

‘Passerella’ accorciata per Pogacar: l’ultima tappa è stata infatti ridotta a causa degli incendi che stanno colpendo la Francia, aggiungendo però due giri degli Champs-Élysées.

A Parigi, alle spalle dello sloveno sul podio finale del Tour sono saliti Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e Isaac Del Toro sempre della Uae Emirates, che quindi ha piazzato due suoi ciclisti tra i primi tre.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)