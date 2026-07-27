Temptation Island, stasera i falò. Online, Sara e Gabriele i più cercati

Temptation Island 2026, le ricerche sulle coppie calano del 60% , mentre l’attesa per la finale cresce del 1.965%

L’analisi del Centro Studi Gambling.com su dati Ahrefs rileva che “Sara e Gabriele” restano la coppia più cercata dell’edizione, con un volume di ricerca quasi 9 volte superiore alla seconda coppia in classifica.

Key findings

La coppia Sara e Gabriele genera un volume di ricerca medio di 1.400 query/mese , con un picco di 12.464 ricerche a giugno 2026: un valore quasi 9 volte superiore a quello della seconda coppia più cercata dell’edizione, Cristian e Soraya (150 query/mese in media).

genera un volume di ricerca medio di , con un picco di ricerche a giugno 2026: un valore quasi più cercata dell’edizione, Cristian e Soraya (150 query/mese in media). Tra giugno e luglio 2026 le ricerche sui nomi delle sette coppie sono calate in media del -60% (da un massimo di -66% per Sabrina e Giovanni a un minimo di -49% per Cristian e Soraya).

(da un massimo di -66% per Sabrina e Giovanni a un minimo di -49% per Cristian e Soraya). Nello stesso periodo, le ricerche per il termine “temptation island finale” sono passate da 46 a 950 occorrenze mensili, un incremento del +1.965%.

Questa sera va in onda la puntata dei falò di confronto finali di Temptation Island 2026, su Canale 5. In vista dell’appuntamento, il Centro Studi Gambling.com ha analizzato i volumi di ricerca online associati alle sette coppie protagoniste dell’edizione, incrociando i dati con l’andamento dell’interesse per l’esito del programma.

L’analisi rileva un disallineamento tra la copertura editoriale delle singole coppie e il comportamento di ricerca del pubblico. Sara e Gabriele, coppia al centro della cronaca del programma sin dalla prima puntata, risultano la coppia più cercata dell’edizione con una media di 1.400 ricerche mensili e un picco di 12.464 nel mese di giugno, corrispondente al lancio della stagione. Il dato è 9 volte superiore a quello della coppia immediatamente successiva in classifica, Cristian e Soraya.

Tuttavia, i dati evidenziano che l’attenzione sui nomi delle coppie non è stabile nel tempo. Tra giugno e luglio 2026, in coincidenza con l’avvicinarsi del finale di stagione, il volume di ricerca per tutte le coppie monitorate è diminuito: Sara e Gabriele passano da 12.464 a 4.694 ricerche mensili (-62%), Diamante e Bernadette da 866 a 303 (-65%), Sabrina e Giovanni da 547 a 188 (-66%), Cristian e Soraya da 427 a 219 (-49%).

Nello stesso arco temporale, la query “temptation island finale” registra una traiettoria opposta: da 46 ricerche mensili a giugno a 950 a luglio 2026, con un incremento del 1.965%. Un ulteriore elemento emerge dal confronto tra ricerche di coppia e ricerche individuali: “Alessandra e Rosario” – coppia tra le più discusse editorialmente nelle ultime puntate – genera appena 15 ricerche mensili come coppia, mentre il nome del solo Rosario, associato al programma, raccoglie 700 ricerche mensili: un’indicazione che, in alcuni casi, l’interesse del pubblico si concentra sul singolo personaggio più che sulla relazione.

Metodologia

I dati sono stati estratti tramite Ahrefs Keywords Explorer, versione Italia, interrogando le combinazioni testuali corrispondenti ai nomi delle sette coppie dell’edizione 2026 di Temptation Island e ai termini di ricerca correlati alla finale del programma. I volumi di ricerca mensili sono stime elaborate da Ahrefs sulla base di dati di ricerca aggregati e non rappresentano un conteggio esatto delle query effettivamente digitate. Il periodo di riferimento è maggio–luglio 2026. Le percentuali di variazione sono calcolate sul confronto tra il volume di giugno e quello di luglio 2026.