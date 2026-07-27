Su Rai 2 la nuova stagione di Ritorno in Paradiso con gli episodi 3 e 4: la trama

Stasera su Rai 2 la seconda stagione di “Ritorno in Paradiso”. In prima visione assoluta gli episodi 3 e 4: ecco la trama
Lunedì 27 luglio alle 21.20, Rai 2 propone in prima visione assoluta la seconda stagione di “Ritorno in Paradiso”, spin-off della serie “Delitti in Paradiso” ambientato in Australia.
Nell’episodio 3 “Team Building”, nel corso del ritiro aziendale di una compagnia, Andie, il CEO, viene avvelenata, ma come questo sia potuto accadere sembra inspiegabile.
Nell’episodio 4 “La rimpatriata”, un gruppo di amici si ritrova a Dolphin Cove quindici anni dopo averci trascorso insieme una vacanza. Il clima di festa viene rovinato dalla scoperta del corpo senza vita di una donna nel bagno della camera di motel di uno di loro.
A seguire in replica “Oltre il Paradiso” con il quarto episodio della prima stagione. Un uomo viene scoperto senza vita, privo di documenti e con una pagina di un libro di Charles Dickens in un calzino, all’interno di un cerchio disegnato in un campo di grano. L’Ispettore Goodman si trova di fronte a un caso apparentemente insolubile.