Su Pirlo interviene Abodi: “Va recuperata una brutta figura”, Malagò: “Bisogna vedere chi l’ha fatta”

Botta e risposta fra il ministro dello sport e il presidente della Figc

Sulla vicenda di Andrea Pirlo arriva anche il duro commento del ministro per lo sport Andrea Abodi: “È una notizia che si commenta da sola, è una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c’è da recuperare una brutta figura”.

E altrettanto dura la controreplica del presidente della Figc Giovanni Malagò: “Bisogna vedere chi l’ha fatta la brutta figura”. Poi sul prossimo commissario tecnico ha ribadito: “Sto lavorando, arriverà entro breve e saprete tutto”. Su Maldini invece non ha commentato.

Solidarietà a Pirlo dai russi

Sincera e umana solidarietà” è stata espressa ad Andrea Pirlo dall’ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov. “Rattrista constatare che, nonostante il suo contributo straordinario allo sport mondiale e all’immagine dell’Italia nel mondo, proprio nel Suo Paese, Lei sia oggi oggetto di ostracismo da parte di un establishment da molti definito ‘pseudo-democratico’”, ha scritto Paramonov in una lettera aperta a Pirlo postata dell’ambasciata russa.