Stasera su Rai 4 torna “Fire Country”, la quarta stagione in prima assoluta

Tornano i vigili del fuoco di Edgewater con i nuovi episodi della quarta stagione, della serie action-drama “Fire Country”, in prima visione assoluta su Rai 4
Tornano i vigili del fuoco di Edgewater con i nuovi episodi della quarta stagione, della serie action-drama “Fire Country”, in prima visione assoluta lunedì 27 luglio alle 21.20 su Rai 4.
Nell’episodio 7, l’improvviso ritorno di Ruby, la madre di Sharon, riporta a galla vecchie ferite e tensioni familiari mai risolte. Nel frattempo, Bode e Jake intervengono per soccorrere un adolescente in difficoltà rimasto intrappolato in un edificio abbandonato.
Nell’episodio 8, Bode partecipa a un’esercitazione sulla guida in stato di ebbrezza organizzata in un liceo, dove il casuale incontro con una sua ex compagna di scuola riporta alla luce ricordi e sentimenti del passato. Intanto, Three Rock riapre con una nuova squadra di detenuti, dando inizio a un nuovo capitolo per il campo.
Nell’episodio 9, una giornata ad altissimo rischio, aggravata dall’allerta per il forte vento, accende la rivalità tra la Station 42 e i vigili del fuoco della vicina contea di Drake. Mentre la competizione rischia di compromettere le operazioni di soccorso, Bode e i suoi compagni devono mettere da parte i contrasti per affrontare.