Parigi: accoltella tre donne in strada, una incinta. Formato l’uomo


Secondo Le Parisien, l’aggressore avrebbe problemi di salute mentale. Al momento le autorità non considerano il terrorismo come movente

Questa mattina a Porte de Clichy, nella zona nord di Parigi, tre donne di 19, 24 e 36 anni, di cui una incinta, sono state accoltellate e ferite gravemente, nessuna è in pericolo di vita.

L’aggressore, un uomo di 31 anni, è stato bloccato da un poliziotto fuori servizio e arrestato. Le autorità stanno accertando il movente dell’attacco, mentre secondo le prime informazioni il sospetto soffrirebbe di disturbi psichiatrici. In un video pubblicato sui social, mentre viene bloccato, il giovane dice: “È stato Allah a ordinarmelo”.

Secondo Le Parisien, l’aggressore avrebbe problemi di salute mentale. Al momento le autorità non considerano il terrorismo come movente. È in corso un’indagine.