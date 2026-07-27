Parigi: accoltella tre donne in strada, una incinta. Fermato un uomo


Secondo Le Parisien, l’aggressore avrebbe problemi di salute mentale. Al momento le autorità non considerano il terrorismo come movente

Questa mattina a Porte de Clichy, nella zona nord di Parigi, tre donne di 19, 24 e 36 anni, di cui una incinta, sono state accoltellate e ferite gravemente, nessuna è in pericolo di vita.

L’aggressore, un uomo di 31 anni, è stato bloccato da un poliziotto fuori servizio e arrestato. Le autorità stanno accertando il movente dell’attacco, mentre secondo le prime informazioni il sospetto soffrirebbe di disturbi psichiatrici. In un video pubblicato sui social, mentre viene bloccato, il giovane dice: “È stato Allah a ordinarmelo”.

Secondo Le Parisien, l’aggressore avrebbe problemi di salute mentale. Al momento le autorità non considerano il terrorismo come movente. È in corso un’indagine.