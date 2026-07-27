Nubifragio a Trieste: crolla un muro in via Giulia e travolge due auto

Maltempo a Trieste: l’episodio più grave si è verificato in via Giulia, dove ha ceduto il muro che protegge la scala diretta verso via dello Scoglio

Un violento nubifragio si è abbattuto su Trieste, provocando allagamenti in diverse zone della città e decine di richieste di intervento ai vigili del fuoco. Le operazioni segnalate sarebbero almeno cinquanta, mentre il bilancio dei danni resta ancora provvisorio.

L’episodio più grave si è verificato in via Giulia, dove ha ceduto il muro che protegge la scala diretta verso via dello Scoglio, davanti al Comando provinciale della Guardia di finanza. Il crollo ha trascinato anche il corrimano in ferro e parte della struttura utilizzata per sostenere i cartelloni pubblicitari.

Le pietre sono finite su due automobili parcheggiate, danneggiandole in modo pesante. Al momento del cedimento lungo la scala e sulla strada sottostante pare che non transitassero pedoni. Le prime informazioni escludono quindi il coinvolgimento di persone.

Per oltre mezz’ora, secondo quanto riferito sul posto, l’area è rimasta priva di interventi, mentre le auto continuavano a percorrere via dello Scoglio in direzione di via Giulia. La strada potrebbe essere chiusa al traffico per consentire la rimozione dei detriti e la verifica della stabilità delle strutture rimaste in piedi.

La forte pioggia ha creato disagi anche in altre zone di Trieste, dove diverse strade risultano allagate. Il quadro completo dei danni potrà emergere soltanto nelle prossime ore.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)