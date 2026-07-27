Morte Fakir, la famiglia avvia raccolta fondi per le spese legali

Morte Fakir, la famiglia avvia una raccolta fondi: le donazioni saranno utilizzate esclusivamente per l’assistenza legale, le consulenze medico-legali e scientifiche, le perizie, le attività investigative difensive

La famiglia di Abderrahim Fakir ha aperto una raccolta fondi ufficiale per sostenere le spese legali, medico-legali e tecnico-scientifiche necessarie a partecipare agli accertamenti e al percorso giudiziario relativo alla sua morte. La raccolta è promossa dalla nipote Yossra Fakir sulla piattaforma Produzioni dal Basso. I contributi saranno utilizzati esclusivamente per l’assistenza legale, le consulenze medicolegali e scientifiche, le perizie, le attività investigative difensive e gli altri costi connessi al procedimento.

“Gli accertamenti sulla morte di mio zio sono appena iniziati e sappiamo che la strada per conoscere tutta la verità e ottenere giustizia potrà essere lunga- dichiara Yossra Fakir- La nostra famiglia vuole onorare la memoria di Abderrahim Fakir con un’assistenza legale e tecnica indipendente e di alto livello. Le continue speculazioni e le notizie false circolate su mio zio non fanno altro che aumentare la nostra sofferenza in questo momento drammatico. Mio zio non può più parlare e difendersi. Quindi chiediamo a tutti di aiutarci a difendere la sua memoria, la sua dignità di persona e ottenere verità e giustizia“.

La famiglia ribadisce che la raccolta non rappresenta una presa di posizione sulle responsabilità, che dovranno essere accertate dall’autorità giudiziaria. La raccolta ufficiale è disponibile qui: https://www.produzionidalbasso.com/project/verita-e-giustizia-per-abderrahim-fakircontribuisci-alle-spese-della-famiglia/.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)