Meloni e Piatedosi visitano il cantiere Tav. Sugli scontri: “E’ violenza organizzata e così va trattata”

“Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia”, dice la Premier

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è a Chiomonte, dove hanno incontrato il personale delle Forze dell’Ordine impegnato nelle attività di vigilanza e sicurezza del cantiere della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Poco prima dell’arrivo, il Presidente Meloni e il Ministro Piantedosi hanno effettuato un sorvolo in elicottero dell’area del cantiere. Successivamente, hanno visitato il cantiere alla presenza degli operai e dei rappresentanti di TELT.

“120 operatori delle forze dell’ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l’infrastruttura dell’alta velocità Torino-Lione. Uno scenario che si vede molto bene qui dietro: non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata”, dice la premier Giorgia Meloni in un video pubblicato sui social.

E noi, aggiunge, “faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere”.

“Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia, insieme a tutte le istituzioni che sono preposte per questo compito”, sottolinea la Premier.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)