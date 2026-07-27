“L’amico della mia amica” di Rohmer nella notte su Rai 5: la trama del film

Nella notte su Rai 5 “L’amico della mia amica” di Éric Rohmer. con Emmanuelle Chaulet, Sophie Renoir, François-Eric Gendron, Anne Laure Meury: la trama

Lunedì 27 luglio 2026 alle 22:30 Rai 5 propone “L’amico della mia amica” di Éric Rohmer. con Emmanuelle Chaulet, Sophie Renoir, François-Eric Gendron, Anne Laure Meury.

Blanche si è da poco trasferita a Cergy-Pontoise, cittadina satellite alla periferia di Parigi; un giorno conosce Léa, una studentessa che si siede al suo stesso tavolo a pranzo, e in breve diventano amiche intime. Blanche, che non ha amici in città, si offre di insegnare a nuotare a Léa; in piscina incontrano Alexandre, un giovane ingegnere che ha molto successo con le donne e che fa colpo anche su Blanche.

Léa frequenta un ragazzo, Fabien, ma afferma di essere incerta sul proprio amore. Cerca di creare occasioni perché la nuova amica conosca Alexandre; un giorno lo incontrano in un caffè ma Blanche è così paralizzata dall’emozione che non riesce a esprimersi. Alexandre, inoltre, esce con Adrienne, una studentessa d’arte.

Lea è insoddisfatta del rapporto con Fabien e decide di partire in vacanza con un altro, senza farglielo sapere. Consegna all’amica il proprio biglietto per un incontro di tennis del Roland-Garros dove avrebbe dovuto recarsi con Fabien, Alexandre e Adrienne. Dopo l’incontro Blanche torna a casa, ma in seguito incontra alla stazione ferroviaria Adrienne, che le dice quanto Fabien parli bene di lei. Blanche continua a incontrare per caso Fabien, finché lui la invita a fare windsurf. Nei giorni successivi i due si frequentano e scoprono di aver parecchie cose in comune: cenano insieme, nuotano e fanno lunghe passeggiate. Durante una di queste Blanche scoppia a piangere senza ragione, lui capisce che lei è combattuta e le confessa di amarla, poi la bacia. Blanche resiste, poi si lascia andare. La sera vanno a letto insieme, ma al mattino Blanche dice che non possono andare avanti perché, anche se lui e Léa si sono lasciati, si tratta comunque della sua migliore amica.

Léa torna dalla vacanza, con l’altro uomo non ha funzionato e si rimette con Fabien; il ragazzo, dopo che Blanche gli ha detto che la loro storia non può continuare, si ritiene libero. Partecipano tutti e tre a una festa, arriva anche Alexandre che si è lasciato con Fabienne, Blanche si convince di essere ancora innamorata di lui.

Nel giro di qualche giorno Léa lascia definitivamente Fabien e poi rivela a Alexandre che Blanche è innamorata pazza di lui. Però Blanche non sembra il tipo di Alexandre, che confessa invece di avere sempre avuto un debole per Léa. Lei è titubante, non vorrebbe ferire i sentimenti dell’amica, ma non ci vuole molto a capire che è innamorata. Anche Fabien e Blanche si rivedono, lui confessa di non amare da tempo Léa, l’attrazione è così forte che i due decidono di partire insieme in vacanza.

Léa e Alexandre sono a passeggio mano nella mano, vedono Blanche al tavolo di un ristorante; non possono sapere che sta aspettando Fabien. Alexandre si tiene in disparte, Léa va a chiedere scusa all’amica di essersi messa con l’uomo che le piace, ma nasce un malinteso: Blanche trattiene le lacrime perché crede che stiano parlando di Fabien, sono tutte e due sollevate quando scoprono la verità. Sopraggiunge Fabien, i quattro si riuniscono: domani entrambe le nuove coppie partiranno per le vacanze.