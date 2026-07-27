“Italia A/R” su Rai 1 nel Golfo di Policastro, dal Cilento a Maratea

Il viaggio di “Italia A/R”, in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio alle 11.20 su Rai 1, approderà nel Golfo di Policastro e Vittorio Brumotti, col fedele Patricio, pedalerà dal Cilento alla Basilicata

Il viaggio di “Italia A/R”, in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio alle 11.20 su Rai 1, approderà nel Golfo di Policastro e Vittorio Brumotti, col fedele Patricio, pedalerà dal Cilento alla Basilicata. Salperà da Marina di Camerota con un pescatore che esce ancora di notte con la lampara e con sua figlia, unica donna al comando su questa costa. Visiterà la Grotta Azzurra, la Baia degli Infreschi e la Grotta della Cala, abitata trentamila anni fa dall’uomo di Neanderthal e l’uomo Sapiens.

Il percorso proseguirà poi a Ciolandrea, seicento metri a picco sul mare: lo sguardo abbraccerà quattro regioni, fino alle Eolie all’orizzonte. Tra gli ulivi di San Fantino, Vittorio Brumotti incontrerà un imprenditore che ha lasciato la finanza di Londra per la terra degli avi, e oggi mette il Cilento in bottiglia, producendo un gin di ginepro, mirto e finocchio marino.

Tappa, poi, a Vibonati per far conoscere al pubblico le tipiche case con i portali scolpiti e per visitare la stanza, ancora intatta, che accolse Garibaldi. Arriverà anche a Villammare, dove si erge la Torre Petrosa dalle quattro vite, famosa per aver resistito a diverse epoche storiche, e dove osserverà i gigli di mare sulla duna.

A Sapri pedalerà lungo il suggestivo sentiero “Apprezzami l’asino” che profuma di rosmarino selvatico e arriva alla spiaggia, dove sbarcarono i trecento della spedizione di Carlo Pisacane, per sollevare il Sud Italia contro i Borbone.

Il gran finale sarà in mare: il conduttore, a bordo di una barca, passerà dalla Campania alla Basilicata col confine in mezzo all’acqua, tra la Grotta di Enea e la Baia di Venere, per arrivare fino al gigante bianco del Cristo di Maratea.

Per lo spazio dedicato al cibo, Monica Caradonna andrà alla scoperta di una cucina che racconta un Sud dove la macchia mediterranea entra in pentola e ogni piatto sa di scoglio e di orto.