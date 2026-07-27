Il western “L’uomo che uccise Liberty Valance” stasera su Rai Movie: la trama

Dal racconto “The Man Who Shot Liberty Valance” di Dorothy M. Johnson, una candidatura agli Oscar 1963, “L’uomo che uccise Liberty Valance” stasera su Rai Movie: la trama
Un grande classico di John Ford: L’uomo che uccise Liberty Valance”, proposto lunedì 27 luglio 2026 alle 21.10 per la serata western di Rai Movie. Il bandito Liberty Valance terrorizza la cittadina di frontiera di Shinbone. Al servizio di un gruppo di ricchi allevatori, il malvivente gode di una certa impunità. Ma un mite avvocato e uno spericolato avventuriero riusciranno a contrastare le sue malefatte. Con James Stewart, John Wayne, Vera Miles, Lee Marvin.