“Il Tempo Vola”: il nuovo singolo di Pasqualino Beltempo feat. Cristina Siciliano

Il brano di Pasqualino Beltempo fa parte del progetto discografico Se La Vita Fosse Un Musical e racconta l’amore come un piccolo musical in tre atti

Il Tempo Vola è il nuovo singolo di Pasqualino Beltempo in duetto con Cristina Siciliano, con gli arrangiamenti di Gabriele Mastropasqua. Il brano, fa parte del progetto discografico Se La Vita Fosse Un Musical, con cui Beltempo trasforma la vita quotidiana in scene da cantare e condividere.

Più che una canzone d’amore, Il Tempo Vola è un piccolo musical in tre atti: dal colpo di fulmine, con le telefonate infinite e la sensazione di aver trovato la propria metà, fino alla convivenza, dove il romanticismo lascia spazio alle piccole manie, ai litigi e alle abitudini che fanno sorridere. Un ritornello immediato celebra quella sensazione universale che dà il titolo al brano: quando si è con la persona giusta, il tempo scorre senza che ce ne si accorga. Poi, quando la canzone sembra aver detto tutto, un cambio di prospettiva teatrale ribalta le aspettative e trasforma il finale in un irresistibile dialogo di coppia.

C’è anche un dettaglio che rende il brano speciale: Beltempo e Siciliano sono amici di lunga data, e nello scrivere il testo hanno personalizzato alcune parti mettendoci dentro i propri veri difetti, quelli che, da anni, si sopportano a vicenda. Il risultato è un duetto in cui le due voci interpretano i protagonisti con una complicità che non si può recitare, mentre gli arrangiamenti di Mastropasqua accompagnano i continui cambi di atmosfera con un linguaggio musicale dinamico e teatrale.

Cristina Siciliano

Cristina Siciliano è una performer internazionale — cantante, ballerina e attrice — attualmente in tour con Caparezza come performer per Orbit Orbit, l’album vincitore della Targa Tenco 2026 come Miglior album in assoluto. La sua carriera l’ha portata sui palchi di tutto il mondo: ha calcato il palcoscenico della Sydney Opera House e collaborato con realtà come Yamaha Music Europe, ed è reduce da recenti esperienze artistiche internazionali alle Maldive, presso i Nakai Resorts, e in Repubblica Dominicana. Con Il Tempo Vola porta nel progetto la sua versatilità scenica e vocale, dando corpo e voce alla protagonista femminile di questa storia in musica.

Pasqualino Beltempo

Cantautore e performer di musical theatre, Pasqualino Beltempo vive e lavora a New York, dove porta avanti una carriera che unisce scrittura, palcoscenico e racconto in musica. Se La Vita Fosse Un Musical, di cui Il Tempo Vola fa parte, è una riflessione sulla realtà che Beltempo vive ogni giorno, riletta con lo sguardo ironico — e a tratti volutamente cinico — di chi il musical lo conosce da dentro. Se il musical, per tradizione, tende a romanticizzare la vita, Beltempo in questo album compie l’operazione opposta: porta la vita vera, con i suoi difetti, le sue contraddizioni e i suoi imprevisti, a farsi canzone. Con Il Tempo Vola firma un brano fresco, brillante e profondamente umano, che ricorda come l’amore non sia fatto solo di grandi dichiarazioni, ma soprattutto di quella quotidianità imperfetta che, in fondo, lo rende speciale.

“Il Tempo Vola” — Pasqualino Beltempo feat. Cristina Siciliano

Arrangiamenti: Gabriele Mastropasqua | Registrato presso Sorriso Studios, Bari

Dal progetto Se La Vita Fosse Un Musical

Disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme digitali: https://open.spotify.com/intl-it/track/0YB3GhjWmlXDNtBz1oBYKF?si=53fdc672c7294688