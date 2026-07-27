Il film svedese “Paradise Is Burning” stasera su Rai 5: la trama

“Paradise Is Burning” con Bianca Delbravo, Marta Oldenburg, Dilvin Asaad, Mitja Siren, Safira Mossberg stasera su Rai 5: la trama del film

Svezia, quartiere operaio. Le sorelle Laura, Mira e Steffi vivono abbandonate a se stesse da una madre assente, tra libertà selvaggia e quotidianità anarchica. Ma quando i servizi sociali minacciano di separarle, Laura cerca disperatamente un modo per tenere unita la famiglia sgangherata che hanno costruito.

E’ la trama del film “Paradise Is Burning” di Mika Gustafson in onda lunedì 27 luglio 2026 alle 21:05 su Rai 5. Nel cast: Bianca Delbravo, Marta Oldenburg, Dilvin Asaad ,Mitja Siren, Safira Mossberg.