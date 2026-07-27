Donnie è tornato con il suo nuovo singolo “Mamacita (Baila Conmigo)”

DONNIE, cantautore italiano, dopo il suo ultimo singolo “SHINE BRIGHT”, torna con il nuovo brano estivo “Mamacita (Baila Conmigo)”, disponibile su tutti i digital store e su YouTube con il videoclip ufficiale

“Mamacita (Baila Conmigo)” è un brano dalle sonorità reggaeton di ispirazione spagnola, caratterizzato da un sound estivo che conquista fin dal primo ascolto.

Il testo racconta di una ragazza che invade la pista da ballo e la trasforma grazie alla sua energia e al suo fascino. Ma “Mamacita” racchiude anche un significato più profondo: ognuno di noi ha dentro di sé una “Mamacita”, quella parte più leggera, seducente, autentica e, a tratti, virale. Bisogna solo trovare il coraggio di farla emergere.

La “Mamacita” di Donnie ha un nome ben preciso: è la musica, una forza magnetica capace di catturarci e di accompagnarci senza lasciarci più.

Anche il videoclip ufficiale sviluppa questo concetto, raccontando la viralità dei nostri tempi e il forte legame che unisce la società al mondo dei social, strumenti da vivere e utilizzare con il giusto equilibrio. Nella realtà di oggi basta un semplice click perché migliaia di persone possano ritrovarsi a cantare e ballare lo stesso brano, nello stesso momento, ovunque si trovino. È proprio questa capacità di creare connessioni a rappresentare uno degli aspetti più importanti della musica.

“Mamacita (Baila Conmigo)” diventa così il simbolo di una connessione che supera ogni distanza, trasformando la musica in un linguaggio universale capace di unire le persone in tempo reale.

Donnie commenta così il suo nuovo singolo:

“La mia ‘Mamacita’ ha un nome: è la musica. Mi prende, mi trascina e non mi lascia più.”

Video credits “Mamacita (Baila Conmigo):

CREATIVE & ART DIRECTION: Donnie

RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO: Andrea D’Amico

LOCATION: “A Casa di Sandra” Costa dei Trabocchi

DONNIE, cantautore nato e cresciuto a Paglieta, in Abruzzo, ha trasformato la sua passione per la musica in un percorso artistico ricco di emozioni e di continua ricerca espressiva. Dal 2014 pubblica i suoi brani inediti, nei quali emergono sonorità pop-dance dal forte impatto emotivo, alternando produzioni energiche a interpretazioni più intime e riflessive. Tra i suoi brani più apprezzati spicca “MI PASION” (2018), caratterizzato da influenze latin-pop, e la power ballad “KEEP ON FIRE” (2019), in cui Donnie si racconta senza filtri, ripercorrendo passato, presente e futuro in un vero e proprio viaggio nel tempo fatto di speranza e crescita.

Sempre nel 2019 pubblica il remake di “WHAT IS LOVE”, reinterpretando il celebre classico con un sound moderno e personale. Nel 2022 amplia il proprio repertorio con la cover di “MAD WORLD”, proponendo un sound pop più introverso e maturo, capace di valorizzare l’aspetto più sensibile della sua identità artistica.

Nel giugno 2025 pubblica “SHINE BRIGHT”, un invito a credere nella propria luce e a guardare sempre avanti, trasformando ogni esperienza in musica.

Sul suo canale YouTube sono disponibili i videoclip ufficiali dei suoi brani, che accompagnano e valorizzano il suo progetto musicale.

Per l’estate 2026 presenta il nuovo singolo “Mamacita (Baila Conmigo)”.

“LA MUSICA È IL MODO PIÙ SINCERO PER RACCONTARE CHI SONO.”

DONNIE