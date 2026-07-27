Attentato Pride Berlino: la Polizia tedesca ha ucciso il presunto autore, Abdul Ballout

Attentato al Pride di Berlino: la polizia tedesca ha ucciso Abdul Ballout, cittadino tedesco di origini libanesi, ritenuto l’autore dell’attacco

Un furgone bianco si è gettato sulla folla al parco Tiergarten a Berlino, mentre si stava concludendo la parata del Christopher Street Day, il pride cittadino. Una donna morta e 29 feriti, di cui tre molto gravi ma non in pericolo di vita, è il drammatico bilancio. La tragedia risale a ieri notte, sabato 25 luglio, intorno alle 22, quando la polizia di Berlino ha diramato l’avviso di un’operazione su larga scala in corso nell’area del Tiergarten, interamente transennata. Stamane la polizia e la procura di Berlino hanno diramato l’immagine del sospettato, identificato in Abdul B., 21 anni, noto come appartenente all’ambiente islamista berlinese. Si ritiene infatti un simpatizzante dell’organizzazione terroristica “Stato Islamico”.

Secondo gli ultimi aggiornamenti intorno alle 18:00 di ieri, le forze speciali della polizia tedesca (SEK) hanno rintracciato il sospettato all’interno di un complesso di orti nel quartiere di Spandau. L’uomo si è scagliato di corsa contro gli agenti impugnando un’arma da taglio, spingendo le unità d’intervento ad aprire il fuoco. Nonostante i tentativi di rianimazione avviati immediatamente dai vigili del fuoco sul posto, l’aggressore è deceduto per le ferite riportate.

L’AGGRESSIONE

Secondo la ricostruzione della polizia, quanto accaduto per il CSD a Berlino è stata una vera e propria aggressione (e non un incidente): il ventunenne sospettato, attualmente latitante, sarebbe collegato al furgone che ha prima investito decine persone, scagliandosi a tutta velocità contro la folla, percorrendo Ahornsteig, nei pressi del parco di Tiergarten, prima di schiantarsi contro un albero. Il conducente è poi fuggito aggredendo con un coltello altri passanti. “Si ritiene che una o più persone si siano poi allontanate dal veicolo. Inoltre, diverse persone sarebbero state ferite con armi da taglio”, ripota infatti la nota della Polizia di Berlino.

PERQUISITO L’APPARTAMENTO DEL SOSPETTATO

Nella notte forze speciali hanno fatto irruzione nell’appartamento in cui il ventunenne risiede con la famiglia, in un condominio nel quartiere di Schöneberg. All’interno però non è stato trovato nessuno. Ci sarebbero state altre perquisizioni in diverse zone di Berlino. Le ricerche sono state estese a livello europeo. È stata richiesta la collaborazione delle autorità di sei paesi: Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Svizzera e Austria.

Secondo i quotidiani tedeschi, gli investigatori sarebbero risaliti ad Abdul B. dal furgone bianco usato per l’attentato: il mezzo sarebbe stato infatti noleggiato a suo nome. Non è quindi certo che il 21enne fosse al volante, o che fosse solo, né se abbia partecipato direttamente agli accoltellamenti. “Non abbiamo informazioni specifiche sulle sue motivazioni, sull’esatta dinamica né sul ruolo da lui svolto”: ha spiegato infatti il portavoce della polizia tedesca.

Anche il movente resta ufficialmente sconosciuto, anche se la vicinanza ad ambienti islamisti e la scelta di colpire una delle maggiori manifestazioni Lgbtq+ d’Europa rappresentano indizi notevoli. Secondo il Ministro dell’Interno, Alexander Dobrindt, dopo l’attacco con il veicolo, l’attentatore

ha ferito altre persone “con un’arma da taglio, con un’arma da taglio, presumibilmente un machete”.

LA CONDANNA DI MERZ: “ATTO ABOMINEVOLE”

“Che atto abominevole a Berlino. Centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo festeggiavano pacificamente in occasione del Christopher Street Day, chiedendo rispetto e tolleranza reciproca. È un attacco alla nostra società”: così il cancelliere Friedrich Merz commenta su X l’indomani l’aggressione al Pride di Berlino. “Siamo un Paese aperto e amante della libertà che preserveremo e difenderemo. Il fatto sarà chiarito e perseguito con la massima severità. I miei pensieri sono con le vittime e i loro familiari- conclude il Cancelliere- Auguro ai feriti una rapida guarigione e ringrazio tutte le forze di intervento”

Secondo quanto riportato dal Der Spiegel, il ministro federale dell’Interno Alexander Dobrindt ha parlato apertamente di un attacco. “Questo vile e spregevole attacco contro persone che festeggiavano pacificamente mi sconvolge profondamente”, ha dichiarato Dobrindt in un comunicato stampa .La parata del Christopher Street Day è stata annullata immediatamente dopo l’incidente. Il sindaco di Berlino, Kai Wegner, ha infine parlato di un “attacco alla nostra società libera e cosmopolita”.

(Photo credit: Berlin Polizei/X e Kirsten Hildebrandt/X)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)