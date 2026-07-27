Assoluti di atletica: Pernici si prende gli 800, poi la proposta di matrimonio

Ottocento metri maschili ricchi di emozioni agli Assoluti di atletica a Firenze. Non soltanto in pista, ma anche dopo il traguardo, grazie al 23enne primatista italiano Francesco Pernici
Ottocento metri maschili ricchi di emozioni agli Assoluti di atletica a Firenze. Non soltanto in pista, ma anche dopo il traguardo, quando il 23enne primatista italiano Francesco Pernici (Fiamme Gialle) corre verso la sua fidanzata Sara Spatti, 21enne quattrocentista: si inginocchia con un anello in mano e le chiede di restare insieme per tutta la vita. ‘Sì’!
In gara il bresciano è una furia come sempre (1:44.89). Davanti fin dal primo metro, con Giovanni Lazzaro (Aeronautica, 1:45.49) unico in grado di tallonarlo ma senza riuscire a scalzarlo nel rettilineo conclusivo. Terzo Tommaso Maniscalco (Esercito) con 1:47.02.
Un copione già visto più volte negli 800 al femminile: Elena Bellò (Fiamme Azzurre) in testa per seicento metri cercando di imporre un ritmo che pieghi quante più rivali possibili, Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) che mette la freccia e colpisce negli ultimi duecento per il successo in 2:00.70. Sulla sua scia si accomodano sul podio Gloria Kabangu (Esercito, 2:01.36) e Maria Colajanni (Cus Palermo, 2:01.53).
(Photo credit: Grana/FIDAL)
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)