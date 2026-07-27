ACCAME: è disponibile il nuovo singolo “Senza limiti”

“Senza Limiti”, il nuovo brano del cantautore ligure Accame unisce la profondità della tradizione classica a una spinta sonora moderna , rappresenta un’importante conferma nel percorso dell’artista

“Senza Limiti”, il nuovo brano del cantautore ligure unisce la profondità della tradizione classica a una spinta sonora moderna, rappresenta un’importante conferma nel percorso dell’artista, consolidando la strada già tracciata con successo dalle sue precedenti pubblicazioni e riaffermando la sua capacità di coniugare la finezza del cantautorato classico con arrangiamenti contemporanei e d’impatto.

Il brano si sviluppa come un racconto intimo ma universale: si apre in un giorno “grigio come cenere” per poi trovare luce e redenzione nell’incontro con l’altro. Il testo esplora così la dicotomia tra la complessità del vivere quotidiano e il bisogno di credere nel domani, racchiudendo il cuore del pezzo in un messaggio di speranza e libertà condivisa.

Dal punto di vista tecnico, la traccia porta la firma di Giuseppe Accame per testi e musiche, mentre la cura degli arrangiamenti, del mix e del mastering è stata affidata a Gabriele Pallanca. Le sessioni di registrazione si sono svolte interamente presso gli studi di Genova Records, restituendo un suono pulito, avvolgente e fedele alla poetica dell’artista.

In netta controtendenza rispetto al mercato digitale attuale, l’artista ha fatto una scelta radicale: non affidarsi alle tradizionali piattaforme di streaming, ma concentrare l’intera presenza online sul proprio canale ufficiale YouTube. Una decisione nata dalla volontà di preservare un contatto diretto, lineare e visivo con il pubblico, trasformando la piattaforma in un vero e proprio archivio storico e multimediale della sua evoluzione artistica.

Alcuni estratti del testo della canzone: “Vivere non è solo un gesto di caparbietà / è credere che il meglio deve ancora essere / viverti non è solo un atto di necessità…”

Ascolta il brano: https://www.youtube.com/watch?v=slwBgQYk3tQ

Guarda il videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=fsEgQne6ErI