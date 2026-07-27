A “Camper Osteria Italia” con Peppone Calabrese, Abruzzo e Veneto ai fornelli

Nelle puntate di “Camper Osteria Italia”, condotto da Peppone Calabrese ed in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio alle 12.00 su Rai 1, si sfideranno in studio due osterie, a conduzione familiare, provenienti dall’Abruzzo e dal Veneto, che racconteranno i lori territori attraverso prodotti tipici e ricette della tradizione. Per l’Abruzzo saranno protagonisti le Scrippelle ‘mbusse, frittatine simili alla crêpe francesi, la Pecora al cutturo, antico stufato dei pastori abruzzesi, e i Pizz e foje, piatto povero a base di farina e verdure.

Per il Veneto saranno illustrate le ricette dei Bigoli con l’arna, primo piatto con il ragù d’anatra, il Baccalà alla Vicentina, servito con polenta, e la Mosa con formaggio di malga e funghi di bosco, piatto povero a base di latte, verdure e burro. A giudicare le ricette portate in tavola dai concorrenti, la giornalista e scrittrice Angelica Amodei, l’attore e regista appassionato di cucina Vittorio Vaccaro e il presidente di giuria, l’attore e comico Andy Luotto.

Non solo prodotti tipici e piatti della tradizione. Gli inviati del programma, anche questa settimana, andranno alla scoperta dei luoghi più belli e caratteristici d’Italia: da San Marco Lacatola, in Puglia, a Ferrazzano, in Molise, da Bellano, in Lombardia, a Cannobio, in Piemonte, alla meravigliosa spiaggia di Alghero, in Sardegna.

Il programma è realizzato in convenzione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.