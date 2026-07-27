50 Top Pizza Italia 2026: Confine, a Milano, è la Migliore Pizzeria in Italia. Secondo posto ex aequo per I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta e Seu Pizza Illuminati a Roma

È Confine, la pizzeria milanese di Francesco Capece e Mario Ventura, la migliore pizzeria d’Italia per l’edizione 2026 di 50 Top Pizza, la guida mondiale più seguita dalla stampa internazionale.

Il risultato è stato annunciato al Teatro Manzoni di Milano, durante la cerimonia di premiazione presentata da Federico Quaranta.

Al secondo posto, ex aequo, si posizionano I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo, a Roma. Sul terzo gradino del podio troviamo Palazzo Petrucci Pizzeria, a Napoli, con il pizzaiolo Davide Ruotolo.

Quarta posizione per I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio, seguita da 50 Kalò di Ciro Salvo, a Napoli. Sesto posto per Avenida Calò di Francesco Calò, a Roma, mentre in settima posizione torna Milano con Dry Milano, guidata da Lorenzo Sirabella.

L’ottavo posto va a Cambia-Menti di Ciccio Vitiello, a Caserta, mentre al nono si classifica Sasà Martucci, ancora a Caserta. Chiude la top ten BOB Alchimia a Spicchi di Roberto Davanzo e Anna Rotella, a Montepaone Lido.

I premi speciali di 50 Top Pizza Italia 2026

Nel corso della serata sono stati assegnati anche i premi speciali dell’edizione 2026:

• Pizzaiolo dell’Anno 2026 – Ferrarelle Award: Francesco Calò di Avenida Calò, Roma;

• Giovane dell’Anno 2026 – Ferrarelle Award: Emanuele Muhaxhiri di Fra Teglia e Tonda, Velletri;

• Pizza dell’Anno 2026 – Latteria Sorrentina Award: “Assoluto di Melanzane” di Seu Pizza Illuminati, Roma;

• Migliore Proposta di Pasta 2026 – Pastificio Di Martino Award: Modus, Milano;

• Migliore Carta dei Cocktail 2026 – Sei Bellissimi Award: Dry Milano, premiata per il secondo anno consecutivo;

• Made in Italy 2026 – Salumi Coati Award: Saccharum, Altavilla Milicia;

• Performance dell’Anno 2026 – Robo Award: Palazzo Petrucci Pizzeria, Napoli;

• Novità dell’Anno 2026 – Solania Award: Glory POP, Milano;

• One to Watch 2026 – Award: Futura, Milano;

• Migliore Carta dei Dessert 2026 – Latteria San Salvatore Award: BOB Alchimia a Spicchi, Montepaone Lido;

• Valorizzazione dell’Olio 2026 – Zucchi Professional Award: Salvo, Napoli;

• Best Customer Satisfaction 2026 – Fedegroup Award: La Fenice, Pistoia;

Il riconoscimento Forno Verde 2026 – Goeldlin, dedicato alle pizzerie maggiormente impegnate nella sostenibilità ambientale, è stato assegnato a sei locali: Cambia-Menti a Caserta; Gigi Pipa ad Este; L’Ammaccata a Casal Velino; Le Grotticelle a Caggiano; Modus a Milano; Sasà Martucci a Caserta.

La guida 50 Top Pizza Italia 2026 comprende 472 locali. La Campania si conferma la regione più rappresentata con 103 pizzerie, seguita dal Lazio con 39 pizzerie e dalla Puglia, con 38. Tra le città, la più rappresentata è Napoli, con 31 pizzerie, seguita da Roma con 27 e Milano con 18.