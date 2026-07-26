Volley Nation League 2026 femminile: l’Italia chiude con il bronzo

Nation league volley: l’Italia femminile conquista il bronzo, battuta la Cina. Dopo l’amara sconfitta al tie break contro il Brasile, le campionesse portano a casa il terzo posto

Si chiude con un bronzo la Volley Nation League 2026 della Nazionale italiana femminile di pallavolo. A meno di 24 ore dalla sconfitta in semifinale con il Brasile (al tiebreak) le azzurre del ct Julio Velasco si sono prontamente riscattate battendo le padrone di casa della Cina 3-1 (25-16; 23-25; 25-22; 25-13) all’East Asian Games di Macao.

Vittoria pesante per il risultato ottenuto e per la risposta di carattere arrivata il giorno seguente al primo vero passo falso di questo gruppo eccezionale negli ultimi due anni. La partita ha raccontato di l’Italia che si è dimostrata grande battendo in maniera perentoria una Cina che ha provato a chiudere con un sorriso davanti ai propri supporter.

Capitan Danesi e compagne faranno rientro in Italia, con un volo diretto da Hong-Kong a Milano, martedì 28 luglio. Giusto qualche giorno di meritato riposo, e poi inizierà la preparazione in vista degli Europei.

(photo credit: Cev European volley/Fb)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)