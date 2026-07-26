“The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese oggi su Rai Movie: la trama del film

Stasera su Rai Movie il film “The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Margot Robbie, Jonah Hill: la trama

La vera storia di Jordan Belfort, autore dell’autobiografia che ha ispirato il film. La racconta “The Wolf of Wall Street” diretto da Martin Scorsese, in onda domenica 26 luglio 2026 alle 21.20 su Rai Movie. Fra gli anni Ottanta e Novanta Belfort riesce ad accumulare un patrimonio smisurato commerciando titoli azionari non quotati nei listini ufficiali di borsa. Le sue abilità lo portano a creare una sua società di brokeraggio che in realtà allestisce complesse truffe finanziarie fin quando non finisce nel mirino del Fbi. Il ricco cast, oltre a Leonardo DiCaprio, comprende Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Rob Reiner, Jon Favreau, Jean Dujardin e Spike Jonze.